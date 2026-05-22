Clubes europeus entram na disputa com o Cruzeiro por Igor Júlio

Um dos principais nomes na mira do Cruzeiro, o zagueiro Igor Júlio chama atenção também de outras equipes, até mesmo no futebol europeu. Recentemente, o clube mineiro teve sua primeira proposta recusada pela equipe inglesa.

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Segundo apurou o Lance!, os dois clubes devem voltar a tratar sobre a negociação nos próximos dias, enquanto o jogador vem sendo alvo de sondagens de outras equipes.

Real Betis (ESP), Lyon (FRA), Ipswich Town (ING), Genoa (ITA) e Stuttgart (ALE) já fizeram contatos iniciais pelo atleta. Entretanto, nenhuma das equipes chegou a fazer uma oferta oficial, como o Cruzeiro. Outro ponto que pode ajudar a equipe celeste é o desejo do atleta, que é mineiro e cruzeirense.

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A proposta da Raposa por Igor Júlio ainda não chegou aos 6 milhões de euros desejados pelo Brighton, da Inglaterra. A informação da concorrência europeia pelo zagueiro foi divulgada inicialmente pela Itatiaia e confirmada pela reportagem do Lance!.

Igor Júlio em treino pelo Brighton (Foto: Reprodução)

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Carreira de Igor Júlio

Nascido em Bom Sucesso, interior de Minas Gerais, Igor Júlio se destacou no Red Bull Brasil e se transferiu para o Salzburg em 2016, aos 15 anos. Posteriormente, foi emprestado a Liefering, Wolfsberger e Austria Wien.

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Dois anos depois de sua chegada à Europa, o zagueiro foi contratado pelo SPAL, da Itália, em 2019. Na temporada seguinte, foi negociado com a Fiorentina. O defensor chegou ao Brighton em julho de 2023, em transação que envolveu cerca de 16 milhões de euros.

Pelo clube inglês, disputou 110 partidas, sem participações em gols. Atualmente, segundo o Transfermarkt, seu valor de mercado é de 12 milhões de euros, mas os britânicos querem a metade do valor.

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