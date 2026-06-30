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Cruzeiro: entenda os dados apresentados por Artur Jorge aos jogadores

O comandante teve uma conversa com o elenco no início da intertemporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
30/06/2026 07:15
Atualizado em 30/06/2026 11:01
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Técnico Artur Jorge conversa com jogadores do Cruzeiro
Técnico Artur Jorge conversa com jogadores do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Na última segunda-feira (29), o volante Lucas Romero revelou que o técnico Artur Jorge apresentou dados fez um balanço sobre o primeiro semestre do Cruzeiro em reunião com os jogadores. Segundo o argentino, o comandante exaltou aspectos de controle de jogo e combates e alertou para o setor ofensivo.

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    • – Artur mostrou os aspectos positivos e os que precisam ser aprimorados. Vemos o Cruzeiro no topo das estatísticas, sempre sendo um time muito competitivo, que mantém a posse de bola no campo adversário. É uma equipe que faz poucas recuperações, mas porque fica mais tempo com a bola. Tem uma das melhores pós-perdas do Brasileirão. O que podemos melhorar é a parte de finalizar as jogadas, na finalização. Não só os atacantes, mas todos os jogadores. São aspectos que podemos aperfeiçoar para obter resultados positivos – contou Lucas Romero.

    Lucas Romero dando entrevista na Toca da Raposa II
    Lucas Romero dando entrevista na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Há três meses no comando do Cruzeiro, Artur Jorge mudou completamente o cenário da equipe no Campeonato Brasileiro. Quando o português chegou à Raposa, o time estava na lanterna do Brasileirão e, ao fim da 17ª rodada, ocupa a nona posição.

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    • No recorte com o comandante, o Cruzeiro tem a melhor campanha, com seis vitórias e 19 pontos. Além disso, o time mineiro é o segundo clube com mais finalizações no gol: 52 no total, e o terceiro em gols marcados entre todas as equipes da Série A, balançando as redes 15 vezes.

    Os dados passados por Artur Jorge procedem?

    No quesito posse de bola, o Cruzeiro tem sido dominante, apesar de não ser uma estatística preponderante para resultados com Artur Jorge. Apenas em seis dos 18 jogos sob seu comando a Raposa teve menos posse que o adversário.

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    Lucas Silva, jogador do Cruzeiro, conduzindo bola no Mineirão
    Lucas Silva, jogador do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Entretanto, ter a bola não é primordial para a equipe. O time teve mais de 60% de posse em seis ocasiões, sendo que três delas foram as derrotas com o técnico português.

    Outro ponto positivo revelado por Romero são as recuperações de bola. Com Artur Jorge, a média da equipe nessa estatística é de 41,35 recuperações por partida. O melhor desempenho da Raposa nesse aspecto foi no jogo da terceira fase da Copa do Brasil contra o Goiás, quando recuperou 47 bolas.

    O volante também citou que a equipe tem uma das melhores pós-perdas. Segundo dados do Sofascore, nos 18 jogos, o time tem média de 109,9 bolas perdidas por partida. Ou seja, recupera cerca de 37,6% das bolas em relação às perdas.

    No quesito falta de mira, o comandante celeste tem razão. No recorte com o treinador, os mineiros têm média de 15,2 chutes por partida, mas apenas 5,8 vão na direção do gol. Além disso, o Cabuloso precisa, em média, de 10,1 chutes para marcar e 3,9 ao gol para fazer.

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