Há quase 30 anos, time histórico do Cruzeiro empatou com equipe de Arsène Wenger no Japão A equipe foi campeã estadual e do Campeonato Mineiro naquela temporada

Em clima de Brasil x Japão pela Copa do Mundo, o Lance! relembra um dos confrontos mais emblemáticos do Cruzeiro contra equipes japonesas. Há 30 anos, em 1996, a Raposa empatou com o tradicional Nagoya Grampus, na época campeão da Copa do Imperador (uma espécie de Copa do Brasil do país asiático) e comandado por Arsène Wenger.

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Na ocasião, a Raposa fez o amistoso preparatório para o início do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a equipe comandada por Levir Culpi tinha o sucesso da temporada garantido, campeã do Mineiro e da Copa do Brasil.

Em 1996, o time histórico do Cabuloso contava com grandes nomes como Dida, Ricardinho, Célio Lúcio, Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos.

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Amistoso de 'ressaca' do Cruzeiro

Com um calendário totalmente diferente do atual do futebol brasileiro, em 1996 o Cruzeiro chegou ao mês de agosto campeão de dois torneios. Em 19 de junho, bateu o Palmeiras no Palestra Itália por 2 a 1 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil.

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No mês seguinte, a Raposa conquistou o Campeonato Mineiro em 21 de julho ao vencer o América-MG por 1 a 0 com um gol de Ailton. Na época, o título era improvável porque o rival Atlético-MG seria campeão se vencesse o Uberlândia.

Curiosamente, o clima era tão adverso no Mineirão que apenas 5.215 torcedores foram ao Gigante da Pampulha. Além disso, a confiança no Alvinegro era tão grande que a taça foi levada a Belo Horizonte e não ao interior de Minas Gerais. Com isso, o Cabuloso sequer pôde erguer o troféu.

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Depois de algumas semanas de descanso merecido, o elenco do Cruzeiro viajou para o Japão para enfrentar o tradicional Nagoya Grampus, em Nagóia.

O jogo contra os japoneses

Longe de casa e no estádio do adversário, o Cruzeiro saiu na frente com um gol de Cleison. O meio-campista avançou em meio a dois marcadores e tocou na saída do goleiro Ken Ishikawa. Porém, pouco tempo depois, Dragan Stojkovic aproveitou uma bobeada da defesa celeste e acertou um belo chute à direita do goleiro camaronês William Andem para empatar.

No início da etapa complementar, Palhinha (completamente impedido) recebeu bola enfiada por Ricardinho e fez 2 a 1. Pouco depois, o árbitro marcou um pênalti para os japoneses. Stojkovic empatou novamente.

Cleison comemora gol do Cruzeiro contra o Nagoya Grampus, do Japão (Foto: Reprodução)

Aos 35 minutos, Palhinha tentou de longe, o goleiro Ken Ishikawa se atrapalhou e a bola sobrou para Cleison fazer 3 a 2. Em clima de amistoso, o árbitro assinalou um pênalti para o Nagoya tão questionável que, na época, o presidente celeste Zezé Perrella afirmou que o presidente do time japonês pediu desculpas pelo lance. Por fair play ou não, Stojkovic errou a cobrança, defendida pelo arqueiro camaronês. Antes do fim da partida, mais um pênalti foi assinalado, desta vez convertido pelos mandantes, que fecharam o jogo em 3 a 3.

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