logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Há quase 30 anos, time histórico do Cruzeiro empatou com equipe de Arsène Wenger no Japão

A equipe foi campeã estadual e do Campeonato Mineiro naquela temporada

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
29/06/2026 07:05
Favorite o Lance! no Google
Equipe histórica do Cruzeiro de 1996, da esquerda para direita: Dida, Vitor, Gelson Baresi, Célio Lúcio, Fabinho e Nonato. Embaixo: Marcelo Ramos, Palhinha, Cleisson, Ricardinho e Roberto Gaúcho
Time histórico do Cruzeiro de 1996 (Foto: Divulgação Cruzeiro)

Em clima de Brasil x Japão pela Copa do Mundo, o Lance! relembra um dos confrontos mais emblemáticos do Cruzeiro contra equipes japonesas. Há 30 anos, em 1996, a Raposa empatou com o tradicional Nagoya Grampus, na época campeão da Copa do Imperador (uma espécie de Copa do Brasil do país asiático) e comandado por Arsène Wenger.

continua após a publicidade
  • Weverton em ação pelo Cruzeiro

    Jogador revelado pelo Cruzeiro é anunciado por clube japonês

    Cruzeiro
    Há 11 horas
  • Pedro Junio, Bruno Spindel e Joaquim Pinto

    Torcedores do Cruzeiro reprovam atuação do clube no mercado e elegem prioridade

    Cruzeiro
    Há 21 horas
  • Walace, emprestado pelo Cruzeiro, sendo apresentado na sala de imprensa do Vitória EC

    Walace desabafa sobre saída do Cruzeiro: ‘Poucas oportunidades’

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Na ocasião, a Raposa fez o amistoso preparatório para o início do Campeonato Brasileiro. Entretanto, a equipe comandada por Levir Culpi tinha o sucesso da temporada garantido, campeã do Mineiro e da Copa do Brasil.

    Em 1996, o time histórico do Cabuloso contava com grandes nomes como Dida, Ricardinho, Célio Lúcio, Roberto Gaúcho e Marcelo Ramos.

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Amistoso de 'ressaca' do Cruzeiro

    Com um calendário totalmente diferente do atual do futebol brasileiro, em 1996 o Cruzeiro chegou ao mês de agosto campeão de dois torneios. Em 19 de junho, bateu o Palmeiras no Palestra Itália por 2 a 1 e sagrou-se campeão da Copa do Brasil.

    continua após a publicidade

    No mês seguinte, a Raposa conquistou o Campeonato Mineiro em 21 de julho ao vencer o América-MG por 1 a 0 com um gol de Ailton. Na época, o título era improvável porque o rival Atlético-MG seria campeão se vencesse o Uberlândia.

    Curiosamente, o clima era tão adverso no Mineirão que apenas 5.215 torcedores foram ao Gigante da Pampulha. Além disso, a confiança no Alvinegro era tão grande que a taça foi levada a Belo Horizonte e não ao interior de Minas Gerais. Com isso, o Cabuloso sequer pôde erguer o troféu.

    continua após a publicidade

    Depois de algumas semanas de descanso merecido, o elenco do Cruzeiro viajou para o Japão para enfrentar o tradicional Nagoya Grampus, em Nagóia.

    O jogo contra os japoneses

    Longe de casa e no estádio do adversário, o Cruzeiro saiu na frente com um gol de Cleison. O meio-campista avançou em meio a dois marcadores e tocou na saída do goleiro Ken Ishikawa. Porém, pouco tempo depois, Dragan Stojkovic aproveitou uma bobeada da defesa celeste e acertou um belo chute à direita do goleiro camaronês William Andem para empatar.

    No início da etapa complementar, Palhinha (completamente impedido) recebeu bola enfiada por Ricardinho e fez 2 a 1. Pouco depois, o árbitro marcou um pênalti para os japoneses. Stojkovic empatou novamente.

    Cleison comemora gol do Cruzeiro contra o Nagoya Grampus, do Japão
    Cleison comemora gol do Cruzeiro contra o Nagoya Grampus, do Japão (Foto: Reprodução)

    Aos 35 minutos, Palhinha tentou de longe, o goleiro Ken Ishikawa se atrapalhou e a bola sobrou para Cleison fazer 3 a 2. Em clima de amistoso, o árbitro assinalou um pênalti para o Nagoya tão questionável que, na época, o presidente celeste Zezé Perrella afirmou que o presidente do time japonês pediu desculpas pelo lance. Por fair play ou não, Stojkovic errou a cobrança, defendida pelo arqueiro camaronês. Antes do fim da partida, mais um pênalti foi assinalado, desta vez convertido pelos mandantes, que fecharam o jogo em 3 a 3.

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Weverton em ação pelo Cruzeiro
    CruzeiroJogador revelado pelo Cruzeiro é anunciado por clube japonêsHá 11 horas
    Pedro Junio, Bruno Spindel e Joaquim Pinto
    CruzeiroTorcedores do Cruzeiro reprovam atuação do clube no mercado e elegem prioridadeHá 1 dia
    Walace, emprestado pelo Cruzeiro, sendo apresentado na sala de imprensa do Vitória EC
    CruzeiroWalace desabafa sobre saída do Cruzeiro: 'Poucas oportunidades'Há 1 dia
    Kaiquy Luiz chegado ao Pacaembu para a final da Copinha
    CruzeiroCruzeiro encaminha negociação de zagueiro da base para clube europeuHá 1 dia
    Gomes ao lado de Adilson Batista, Wesley Carvalho e dirigentes da base do Cruzeiro
    CruzeiroCruzeiro vence Athletic pelo Mineiro Sub-20 com presença ilustre na Toca da Raposa IHá 1 dia
    Walace nos corredores do Mineirão
    CruzeiroClube da Série A anuncia contratação de Walace, do CruzeiroHá 1 dia

    Mais LANCE!

    Jonathan Jesus conduz bola em jogo no Mineirão
    Jonathan Jesus completa dois anos no Cruzeiro em seu melhor momento com Artur Jorge
    Hulk saúda a torcida na apresentação ao Fluminense no Maracanã
    CBF cria nova janela de transferências após antecipação do Brasileirão
    Goleiros da base fazem trabalho de integração com o elenco profissional do Cruzeiro
    Cruzeiro promove integração entre goleiros da base e do profissional
    Kaiki nos corredores do Mineirão
    Na Itália, Kaiki exalta Fàbregas, técnico do Como: 'Um craque'
    Matheus Pereira foi o jogador mais utilizado por Tite e Artur Jorge no Cruzeiro
    Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy
    Cruzeiro insiste por Gabriel Pec após clube da MLS recusar proposta
    Artur Jorge na sala de imprensa da Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Após resolver instabilidade na lateral-direita, Cruzeiro tem desafio na esquerda
    Taça troféu do Brasileirão Campeonato Brasileiro (5)
    A menos de um mês da volta do Brasileirão, veja a situação de cada clube no mercado
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro aposta em amistosos para ganhar ritmo de jogo na intertemporada
    Otávio (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)
    Clube da Premier League prepara proposta pelo goleiro Otávio, do Cruzeiro
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Cruzeiro inicia intertemporada com perfil assertivo no mercado
    Kaiki (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Ruim para Cruzeiro e Kaiki? Torcedores opinam sobre possível transferência do jogador
    Volante Walace, do Cruzeiro (Foto: Gustavo Martins/Cruzeiro)
    Clube da Série A encaminha empréstimo de Walace, do Cruzeiro