Jogador do Cruzeiro exalta campanha da Argentina na Copa do Mundo: 'Todos curtem' El Perro destacou ainda a felicidade de ter mais um argentino no elenco do Cruzeiro

Os argentinos enfrentarão Cabo Verde na noite desta sexta-feira (3), às 19h (de Brasília), pela segunda fase da Copa do Mundo. Liderança do Cruzeiro, Lucas Romero exaltou a campanha da Argentina no Mundial e afirmou que todos gostam de ver a equipe de Lionel Scaloni jogar.

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– Estou muito feliz. Vejo o Messi jogando muito ainda. Acho que todos curtem um bom futebol quando assiste aos jogos da Argentina. Nossa seleção está muito bem, temos que jogar todos os jogos. Não podemos deixar de dizer que é um favorito a ficar com a Copa – comentou o jogador do Cruzeiro sobre a seleção argentina.

Perguntado se os jogadores no elenco celeste brincam sobre a Copa do Mundo, Lucas Romero confirmou, mas revelou que até dentro de sua casa tem que lidar com torcedores do Brasil.

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– Mas vamos deixar para o final. Tem brincadeiras sim, esse clássico, mas sempre com muito respeito. Estou torcendo pela Argentina, sou muito patriota. Tive que comprar uma camisa para meu filho, que nasceu no Brasil e é brasileiro. Com certeza, se o Brasil avançar, vou ficar feliz – contou o jogador do Cruzeiro.

Lucas Romero, liderança do Cruzeiro, exaltou campanha da Argentina (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Grupo de argentinos no Cruzeiro

Além de Lucas Romero, o elenco do Cruzeiro também contava com outro argentino, Lucas Villalba. Nesta intertemporada, os dois ganharam a companhia de mais um conterrâneo com a chegada de Gabriel Rojas. El Perro destacou a importância dos companheiros e também disse que está ajudando na adaptação de

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– Estamos muito felizes com a chegada de mais um argentino. Já havia conversado com ele nas férias, quando se confirmou sua vinda. Mandamos mensagens para passar referências de onde poderia morar. Estamos ajudando na adaptação. Dá para perceber que é trabalhador, o que facilita o processo. É um atleta que jogou em times grandes na Argentina e no Uruguai. Tenho a convicção de que conseguirá chegar e vestir a camisa do Cruzeiro. Como argentino, dei as boas-vindas para que ele se adapte rapidamente – disse o volante.

– Treinamos juntos nas Olimpíadas do Rio em 2016. Ele estava na seleção de base da Argentina e era sparring. Falei para ele que treinamos juntos – relembrou Romero.

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