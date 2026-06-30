Cruzeiro: Rojas revela conversa com Artur Jorge e se diz à disposição O lateral argentino pode jogar já no amistoso contra o Defensor-URU

O lateral-esquerdo Gabriel Rojas foi apresentado como reforço do Cruzeiro na tarde desta terça-feira (30), em coletiva de imprensa realizada na Toca da Raposa II. O argentino revelou que conversou com Artur Jorge e está à disposição para atuar.

continua após a publicidade

– Os primeiros dias foram de adaptação. Tem sido muito exigente, trabalhamos com bola. Estou entendendo as ideias do treinador – contou o jogador.

– Falei com o treinador, ele me mostrou o que quer que eu faça dentro de campo. O que gosto de fazer é atacar – revelou Gabriel Rojas.

Gabriel Rojas é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

Características de Gabriel Rojas

Em sua apresentação, o argentino explicou como gosta de jogar, com um estilo mais ofensivo, e afirmou estar ciente das dificuldades do calendário do futebol brasileiro.

continua após a publicidade

– Gosto muito de atacar, dar assistências aos meus companheiros. Mas sempre pisando na área, é uma característica minha. Estou pronto para atuar, estou à disposição do treinador – explicou Gabriel Rojas.

– Me informei, sei que o calendário tem muitos jogos seguidos. Tenho de estar preparado para isso – disse o jogador.

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

Chegada de Rojas ao Cruzeiro

A Raposa concretizou a contratação do defensor por cerca de seis milhões de dólares (aproximadamente R$ 30,8 milhões na cotação atual). O atleta deve se apresentar na Toca da Raposa II em 22 de junho, com os demais jogadores, para o início da intertemporada.

continua após a publicidade

Gabriel Rojas chega ao Cruzeiro para reforçar a lateral-esquerda. Em agosto, Kauã Prates deixará o Cabuloso para iniciar seus trabalhos no Borussia Dortmund. Enquanto isso, Kaiki Bruno atrai atenção do mercado europeu e está próximo do Como.

💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.