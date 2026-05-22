Confira arbitragem de Cruzeiro x Chapecoense e histórico do árbitro

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentarão na tarde do próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP).

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Este será o terceiro jogo da Raposa comandado pelo paulista nesta temporada. Anteriormente, ele também apitou as derrotas por 2 a 0 para o Flamengo e por 3 a 1 para o Atlético-MG.

Os bandeirinhas serão Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). Nenhum dos dois participou de partidas do Cruzeiro em 2026.

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No VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), que também não tem dado sorte para os mineiros. Ele atuou na goleada do Botafogo contra a Raposa e as derrotas celestes por 2 a 1 para o Athletico-PR e no clássico.

Confira escala completa de arbitragem de Cruzeiro x Chapecoense

Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)

Arbitro Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

Quarto Arbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Inspetor: Jose Mocellin (RS)

Assessor: Marcelo Rogerio (SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE)

AVAR2: Joao Paulo Cunha Ribeiro (GO)

Observador de VAR: Marrubson Melo Freitas (DF)

Quality manager: Bernardo Campos Martins (SP)

Flávio Rodrigues de Souza é o árbitro de Juventude x Botafogo (Foto: Cesar Greco/SE Palmeiras)

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Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense

13/08/2022 – Cruzeiro 1x1 Chapecoense – Série B 2022

30/04/2022 – Chapecoense 0x2 Cruzeiro – Série B 2022

24/11/2020 – Chapecoense 0x1 Cruzeiro – Série B 2020

20/08/2020 – Cruzeiro 0x1 Chapecoense – Série B 2020

13/10/2019 – Chapecoense 1x1 Cruzeiro – Brasileirão 2019

26/05/2019 – Cruzeiro 1x2 Chapecoense – Brasileirão 2019

21/10/2018 – Cruzeiro 3x0 Chapecoense – Brasileirão 2018

09/06/2018 – Chapecoense 2x0 Cruzeiro – Brasileirão 2018

10/09/2017 – Chapecoense 1x2 Cruzeiro – Brasileirão 2017

04/06/2017 – Cruzeiro 0x2 Chapecoense – Brasileirão 2017

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