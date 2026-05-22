Confira arbitragem de Cruzeiro x Chapecoense e histórico do árbitro
O duelo terá arbitragem paulista
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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentarão na tarde do próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o duelo, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) escolheu o árbitro Flávio Rodrigues de Souza (SP).
Este será o terceiro jogo da Raposa comandado pelo paulista nesta temporada. Anteriormente, ele também apitou as derrotas por 2 a 0 para o Flamengo e por 3 a 1 para o Atlético-MG.
Os bandeirinhas serão Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO). Nenhum dos dois participou de partidas do Cruzeiro em 2026.
No VAR, estará Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP), que também não tem dado sorte para os mineiros. Ele atuou na goleada do Botafogo contra a Raposa e as derrotas celestes por 2 a 1 para o Athletico-PR e no clássico.
Confira escala completa de arbitragem de Cruzeiro x Chapecoense
- Arbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
- Arbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (SP)
- Arbitro Assistente 2: Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
- Quarto Arbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
- Inspetor: Jose Mocellin (RS)
- Assessor: Marcelo Rogerio (SP)
- VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
- AVAR: Clovis Amaral da Silva (PE)
- AVAR2: Joao Paulo Cunha Ribeiro (GO)
- Observador de VAR: Marrubson Melo Freitas (DF)
- Quality manager: Bernardo Campos Martins (SP)
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Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense
13/08/2022 – Cruzeiro 1x1 Chapecoense – Série B 2022
30/04/2022 – Chapecoense 0x2 Cruzeiro – Série B 2022
24/11/2020 – Chapecoense 0x1 Cruzeiro – Série B 2020
20/08/2020 – Cruzeiro 0x1 Chapecoense – Série B 2020
13/10/2019 – Chapecoense 1x1 Cruzeiro – Brasileirão 2019
26/05/2019 – Cruzeiro 1x2 Chapecoense – Brasileirão 2019
21/10/2018 – Cruzeiro 3x0 Chapecoense – Brasileirão 2018
09/06/2018 – Chapecoense 2x0 Cruzeiro – Brasileirão 2018
10/09/2017 – Chapecoense 1x2 Cruzeiro – Brasileirão 2017
04/06/2017 – Cruzeiro 0x2 Chapecoense – Brasileirão 2017
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