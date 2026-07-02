Cruzeiro x Defensor-URU; Raposa tenta quebrar escrita contra uruguaios; confira retrospecto As equipes se reencontram neste sábado (4) em amistoso no Independência

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Cruzeiro e Defensor-URU se enfrentarão pela terceira vez na história na manhã deste sábado (4), em amistoso que será realizado na Arena Independência. Contra os uruguaios, o time de Artur Jorge tentará quebrar uma marca.

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Nas duas partidas em que os clubes se enfrentaram, a equipe do Uruguai venceu em casa e empatou no Mineirão em duelos válidos pela Libertadores.

Naquela ocasião, os resultados diretos fizeram o Cruzeiro ficar em segundo lugar no Grupo 5. Porém, no mata-mata, ambos caíram nas quartas de final. A Raposa foi eliminada pelo campeão San Lorenzo, enquanto os uruguaios perderam para o finalista Nacional.

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Brasileiro foi algoz do Cruzeiro em derrota no Uruguai

Pela segunda rodada daquela edição da Libertadores, o Cruzeiro não conseguiu superar o atacante Felipe Gedoz. Na primeira etapa do duelo, o time comandado por Marcelo Oliveira estava com a mira descalibrada e não acertou nenhum chute.

Na etapa final, a Raposa foi dominada pelo adversário, que tinha um jogador a menos desde os 23 minutos. Aos 18, Felipe Gedoz abriu o placar em cobrança de falta da entrada da área. Posteriormente, Dagoberto teve a chance de empatar, de pênalti, mas perdeu a penalidade. Quem marcou foi Gedoz, após linda jogada de Arrascaeta, que distribuiu chapéus. Uma pena para a Nação Celeste que ele ainda defendia o Defensor.

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Felipe Gedoz, camisa 19, comemora gol contra o Cruzeiro (Foto: Divulgação Conmebol)

Gol no último minuto complicou a vida do Cruzeiro

Em um jogo nervoso no Mineirão, o Cabuloso partiu para cima desde o primeiro minuto, mas os uruguaios seguraram o jogo e conseguiram equilibrar a partida. Com cara de Libertadores, o duelo teve dois expulsos ainda na etapa inicial. Após falta sofrida por Dagoberto, iniciou-se um empurra empurra que resultou nas expulsões de Nilton, pelo Cruzeiro, e do zagueiro Malvino, pelo Defensor. Na cobrança da bola parada, Éverton Ribeiro acertou o ângulo de Campaña e fez 1 a 0 aos 52 minutos.

Julio Baptista disputa bola com jogador do Defensor (Foto: Divulgação Conmebol)

Com um jogador a menos de cada lado, o confronto ficou mais aberto no Gigante da Pampulha. A Raposa seguiu melhor em campo e ampliou com Júlio Baptista, aos 17 minutos, em jogada pela esquerda. Porém, os uruguaios diminuíram instantes depois após erro de Dedé e Rodrigo Souza. Mais uma vez, Felipe Gedoz marcou. O Cruzeiro demorou a se recompor, mas quando conseguiu, levou o empate. Luna ficou cara a cara com Fábio, que fez a defesa, mas no rebote Zeballos marcou. Ao fim da partida, a exigente Nação Celeste vaiou o time com gritos de "vergonha".

Amistoso entre Cruzeiro e Defensor

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (1º), mudanças importantes no amistoso contra o Defensor-URU. Inicialmente, o duelo seria realizado no Mineirão, no sábado (4), às 16h (de Brasília). Contudo, o clube informou que o jogo acontecerá às 11h (de Brasília), no sábado, mas na Arena Independência.

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