logo Lance!X

Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: 'Lateral moderno'

O treinador foi peça fundamental nas negociações pelo jogador

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
02/07/2026 16:51
Favorite o Lance! no Google
Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália
Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália (Foto: Reprodução/Como)

Na manhã desta quinta-feira (2), o Como, da Itália, anunciou a contratação de Kaiki, lateral-esquerdo revelado pelo Cruzeiro. No anúncio, o técnico Cesc Fàbregas exaltou a chegada do jogador brasileiro.

continua após a publicidade
  • Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II

    Amistosos e mudanças no elenco: confira planos do Cruzeiro para a intertemporada

    Cruzeiro
    Há 1 hora
  • Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro ajusta detalhes com o Galaxy e tem data prevista para chegada de Gabriel Pec

    Cruzeiro
    Há 4 horas
  • Kaiki em treino na Toca da Raposa II (

    Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como

    Cruzeiro
    Há 5 horas

    • Kaiki é um lateral moderno, rápido, tem energia e coragem para jogar no ataque. Ele tem uma capacidade física para correr, defender com intensidade e dar amplitude ao time – analisou o técnico.

    – Ele ainda é jovem, mas já jogou partidas importantes no Brasil e na América do Sul. Sua convocação para a Seleção Brasileira mostra o nível dele. Nós acreditamos que se desenvolver dentro do nosso estilo de jogo e estamos felizes de dar as boas-vindas a ele – complementou Fàbregas sobre Kaiki.

    continua após a publicidade
    Cesc Fàbregas, treinador do Como (Foto: Piero Cruciatti / AFP)
    Cesc Fàbregas, treinador do Como (Foto: Piero Cruciatti / AFP)

    Em sua chegada à Itália, o jogador de 23 anos destacou que o treinador era um craque e tinha muito respeito por ele

  • Jogadores de Portugal em ação durante partida da Copa do Mundo

    Por que Portugal x Croácia não vai passar na Globo?

    Fora de Campo
    Há 8 minutos
  • Endrick, durante entrevista coletiva da Seleção Brasileira no Hotel The Ridge, de boné e olhando para o lado

    Endrick não reclama do banco e elogia Ancelotti: 'Sabe o que faz'

    Seleção Brasileira
    Há 8 minutos
  • Sébastien Desabre, treinador da RD Congo. (Reprodução/redes sociais)

    Vídeo viral gera confusão: técnico da RD Congo já sabia da morte do pai antes de coletiva

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora

    • – Estou feliz por estar aqui, feliz por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque na minha opinião, tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um imenso prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Fàbregas teve papel direto na contratação de Kaiki

    Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana seria o maior interessado em Kaiki.

    continua após a publicidade

    Vale ressaltar que o Como irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 71 pontos, e garantiu sua vaga.

    💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II

    Cruzeiro

    Amistosos e mudanças no elenco: confira planos do Cruzeiro para a intertemporada

    Há 1 hora
    Kaike Bruno é apresentado como atleta do Como 1907 (Foto: Divulgação/Como1907)

    Fora de Campo

    Torcedores do Cruzeiro se despedem de Kaiki Bruno: 'Cuidem bem'

    Há 2 horas
    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Há 2 horas
    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro

    Cruzeiro ajusta detalhes com o Galaxy e tem data prevista para chegada de Gabriel Pec

    Há 4 horas
    Kaiki em treino na Toca da Raposa II (

    Cruzeiro

    Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como

    Há 5 horas
    Jogadores do Cruzeiro trocam empurrões com jogadores do Defensor-URU

    Cruzeiro

    Cruzeiro x Defensor-URU; Raposa tenta quebrar escrita contra uruguaios; confira retrospecto

    Há 10 horas
    Mais LANCE!
    Gabriel Pec comemora gol marcado pelo Los Angeles Galaxy

    Clube da Série A avança nas negociações por Gabriel Pec

    Torcedores do Cruzeiro na Arena Independência

    Cruzeiro x Defensor-URU: horário, preço de ingressos e local do amistoso são alterados

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Jogadores do Cruzeiro perfilados em jogo pela Libertadores

    Enquete Lance!: torcida escolhe destaque do Cruzeiro no primeiro semestre

    Gabriel Rojas posa com o uniforme do Cruzeiro

    Cruzeiro: Rojas revela conversa com Artur Jorge e se diz à disposição

    Gabriel Rojas é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    Rojas é apresentado pelo Cruzeiro e projeta duelo com o Flamengo na Libertadores

    Christian se aquece ao lado de Lucas Silva

    Clube europeu insiste por Christian, do Cruzeiro

    Técnico Artur Jorge conversa com jogadores do Cruzeiro

    Cruzeiro: entenda os dados apresentados por Artur Jorge aos jogadores

    Técnico Artur Jorge comanda treinamento na Toca da Raposa 2 om apito na mão

    Lideranças do Cruzeiro revelam análise de Artur Jorge sobre primeiro semestre

    Equipe histórica do Cruzeiro de 1996, da esquerda para direita: Dida, Vitor, Gelson Baresi, Célio Lúcio, Fabinho e Nonato. Embaixo: Marcelo Ramos, Palhinha, Cleisson, Ricardinho e Roberto Gaúcho

    Há quase 30 anos, time histórico do Cruzeiro empatou com equipe de Arsène Wenger no Japão

    Weverton em ação pelo Cruzeiro

    Jogador revelado pelo Cruzeiro é anunciado por clube japonês

    Pedro Junio, Bruno Spindel e Joaquim Pinto

    Torcedores do Cruzeiro reprovam atuação do clube no mercado e elegem prioridade

    Walace, emprestado pelo Cruzeiro, sendo apresentado na sala de imprensa do Vitória EC

    Walace desabafa sobre saída do Cruzeiro: 'Poucas oportunidades'

    Kaiquy Luiz chegado ao Pacaembu para a final da Copinha

    Cruzeiro encaminha negociação de zagueiro da base para clube europeu