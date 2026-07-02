Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: 'Lateral moderno'
O treinador foi peça fundamental nas negociações pelo jogador
Na manhã desta quinta-feira (2), o Como, da Itália, anunciou a contratação de Kaiki, lateral-esquerdo revelado pelo Cruzeiro. No anúncio, o técnico Cesc Fàbregas exaltou a chegada do jogador brasileiro.
– Kaiki é um lateral moderno, rápido, tem energia e coragem para jogar no ataque. Ele tem uma capacidade física para correr, defender com intensidade e dar amplitude ao time – analisou o técnico.
– Ele ainda é jovem, mas já jogou partidas importantes no Brasil e na América do Sul. Sua convocação para a Seleção Brasileira mostra o nível dele. Nós acreditamos que se desenvolver dentro do nosso estilo de jogo e estamos felizes de dar as boas-vindas a ele – complementou Fàbregas sobre Kaiki.
Em sua chegada à Itália, o jogador de 23 anos destacou que o treinador era um craque e tinha muito respeito por ele
– Estou feliz por estar aqui, feliz por fazer parte deste projeto do Como. Agora vou fazer meus exames médicos. Fàbregas é um craque na minha opinião, tenho muito respeito por ele. Trabalhar com ele é um imenso prazer – disse Kaiki em entrevista ao jornal La Provincia di Como.
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Fàbregas teve papel direto na contratação de Kaiki
Segundo apuração do Lance!, o campeão em 2010 com a Espanha e técnico do Como, Cesc Fàbregas, atuou diretamente nas negociações. O comandante da equipe italiana seria o maior interessado em Kaiki.
Vale ressaltar que o Como irá disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada. O time ficou na quarta posição do Campeonato Italiano, com 71 pontos, e garantiu sua vaga.
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