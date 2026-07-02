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Veja como ficou o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos desta quinta (2)

Portugal e Espanha se classificaram para as oitavas de final

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 23:15
Atualizado há 2 minutos
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Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo
Cristiano Ronaldo acena antes de jogo de Portugal na Copa do Mundo (Foto: Alexandra Fechete/SPP) (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Copa do Mundo 2026 continua trazendo jogos memoráveis. Com o encerramento das partidas desta quinta-feira (2), Portugal e Espanha se classificaram para as oitavas de final do Mundial. Confira, abaixo, como fica o chaveamento do torneio.

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    Chaveamento do Mundial 2026 (Foto: arte Lance!)

    Como foram os jogos da Copa do Mundo nesta quinta-feira (2)

    Portugal venceu a Croácia por 2 a 1, de virada, nesta quinta-feira (2), pela segunda fase da Copa do Mundo 2026, e garantiu vaga nas oitavas da competição. Em uma noite marcada por homenagens a Diogo JotaCristiano Ronaldo marcou, de pênalti, seu primeiro gol em um mata-mata de Mundial, enquanto Gonçalo Ramos decretou a classificação nos acréscimos.

    O duelo ainda contou com gols anulados, pênalti polêmico e muita emoção. Portugal nas oitavas de final da Copa do Mundo 2026.

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    • O resultado também marcou a despedida de Luka Modric das Copas do Mundo, encerrando a trajetória de um dos maiores jogadores da história da seleção croata.

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    Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal e Croácia enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

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    Sem muita dificuldade no SoFi Stadium, em Los Angeles, na tarde desta quinta-feira (2), a Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Mike Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase do Mundial de 2026.

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