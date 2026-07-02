Torcedores do Cruzeiro se despedem de Kaiki Bruno: 'Cuidem bem' Atleta chega ao Como por empréstimo, mas com obrigação de compra

O Como, da Itália, oficializou a contratação do lateral Kaiki Bruno, ex-Cruzeiro. A torcida do Cabuloso se despediu do atleta através das redes sociais, desejando sucesso ao jogador de 22 anos que terá sua primeira experiência profissional fora do Brasil.

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Veja o que os torcedores disseram:

Kaiki Bruno em ação pelo Cruzeiro contra o Corinthians, pela Copa do Brasil (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Veja o texto de anúncio do atleta na equipe italiana:

"O Como 1907 tem o prazer de anunciar que chegou a um acordo para a contratação do jogador brasileiro Kaiki Bruno da Silva, vindo do Cruzeiro Esporte Clube.

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O lateral-esquerdo de 23 anos chegará ao clube por empréstimo com obrigação de compra, acrescentando velocidade, intensidade e experiência internacional ao elenco de Cesc Fàbregas."

Treinador do Como, Cesc Fàbregas também falou um pouco sobre a contratação do lateral:

"Kaiki é um lateral moderno, com velocidade, energia e coragem para jogar de forma ofensiva. Ele possui a capacidade física de realizar corridas repetidas, defender com intensidade e dar amplitude à equipe quando está com a bola. Ainda é jovem, mas já disputou partidas importantes no Brasil e na América do Sul, e sua convocação para a seleção demonstra o nível de sua evolução. Acreditamos que ele tem as qualidades para se desenvolver dentro do nosso estilo de jogo e estamos felizes em recebê-lo no Como."