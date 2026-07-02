Cruzeiro ajusta detalhes com o Galaxy e tem data prevista para chegada de Gabriel Pec A Raposa aguarda o jogador para realizar exames

Depois de um mês de negociações, o Cruzeiro encaminhou a contratação de Gabriel Pec com o Los Angeles Galaxy. Segundo apuração do Lance!, o atacante de 25 anos deve desembarcar no aeroporto de Confins na manhã deste domingo (5).

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O atleta deverá realizar exames na próxima semana para assinar contrato definitivo com a Raposa. A equipe mineira comprará 100% dos direitos econômicos do atleta.

Anteriormente, o Cruzeiro enfrentou a concorrência do Bahia por Gabriel Pec. Porém, nos últimos dias, avançou nas tratativas com o Los Angeles Galaxy para fechar a contratação.

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Inicialmente, o Los Angeles Galaxy recusou a primeira proposta celeste pelo atacante de 25 anos. Na ocasião, os mineiros ofereceram cerca de 8 milhões de dólares (R$ 41,4 milhões).

Na última semana, o Lance! adiantou que o Cruzeiro não desistiu da negociação e enviou outra proposta aos estadunidenses. Agora, a equipe avançou por um acordo.

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Gabriel Pec pelo Los Angeles Galaxy

Há três temporadas no Los Angeles Galaxy, o atacante soma mais de 100 jogos. O camisa 11 marcou 43 gols e deu 28 assistências em 101 partidas pelo clube. Além disso, conquistou a MLS na temporada 2023/2024.

Nesta temporada, ele tem 20 jogos, com 11 gols e quatro assistências. Anteriormente, no Vasco, Gabriel Pec disputou 178 partidas, marcou 26 gols e deu 14 assistências.

Gabriel Pec em ação pelo LA Galaxy (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

Atacante rápido e habilidoso, o atleta pode reforçar a equipe como um coringa no ataque, atuando pelas duas pontas.

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec se firmou no profissional do clube em 2020. Em 2023, teve sua temporada de maior destaque, com 14 gols e cinco assistências em 50 jogos disputados.

Com isso, chamou a atenção do Los Angeles Galaxy, que investiu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação da época).

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