Amistosos e mudanças no elenco: confira planos do Cruzeiro para a intertemporada A Raposa teve uma mudança significativa em seu time

A pouco menos de três semanas do reinício do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro promoveu mudanças significativas em seu elenco na intertemporada. Até o momento, o clube modificou sua lateral-esquerda e deve trazer reforço para o ataque. Além disso, o time comandado por Artur Jorge terá dois amistosos antes da partida contra o Internacional pela 19ª rodada do Brasileirão.

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A última partida oficial do Cruzeiro foi no dia 31 de maio, com empate em 1 a 1 com o Fluminense. O resultado veio logo depois da classificação para as oitavas de final da Libertadores. Em casa e com atuação destacada de Matheus Pereira, a Raposa goleou o Barcelona-EQU por 4 a 0.

Na época, havia a expectativa de que alguns jogadores deixassem o clube. No entanto, um dos nomes mais prováveis, Chico da Costa, segue na Toca da Raposa II com futuro indefinido.

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Chico da Costa treina na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Mudanças no elenco do Cruzeiro

Contando os jogadores do time principal, o Cruzeiro teve cinco mudanças. Já deixaram o clube: Kaiki (negociado com o Como), Walace (emprestado ao Vitória), Japa (emprestado ao Mirassol), Janderson (negociado com o Moreirense) e Bruno Alves (emprestado ao Norwich).

Dessas saídas, a única que interfere no time titular de Artur Jorge é a de Kaiki. O lateral foi oficialmente anunciado pelo Como na manhã desta quinta-feira (2). No entanto, o Cruzeiro já apresentou o lateral-esquerdo Gabriel Rojas, que chegou para ser titular e se colocou à disposição da equipe.

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Além do argentino que veio do Racing, o Cabuloso está muito próximo de anunciar outro reforço. Após um mês de negociações, o Cruzeiro encaminhou a contratação de Gabriel Pec com o Los Angeles Galaxy. Segundo apuração do Lance!, o atacante de 25 anos deve desembarcar no aeroporto de Confins na manhã deste domingo (5).

Gabriel Rojas posa com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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Amistosos de intertemporada do Cruzeiro

A 20 dias do reinício do Campeonato Brasileiro, a Raposa fará dois amistosos. O primeiro será neste sábado (4), contra o Defensor-URU. As equipes se enfrentarão na Arena Independência, às 11h (de Brasília).

Posteriormente, o time comandado por Artur Jorge viaja para Brasília, onde enfrentará o Grêmio no dia 12 (domingo), às 17h (de Brasília), no Mané Garrincha.

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