UFMG atualiza chances de classificação do Cruzeiro na Libertadores

A vitória da Unviersidad Católica na última quinta-feira (21), contra o Barcelona-EQU, a equipe equatoriana foi oficialmente eliminada da Libertadores. Com o resultado, as chances de classificação do Cruzeiro na competição aumentaram.

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Isso porque a equipe mineira enfrentará o time do Equador no Mineirão, na próxima quinta-feira, com o adversário já sem ambição. Segundo a UFMG, as probabilidades da Raposa avançar no torneio é de 83%.

A equipe com mais chances de ir às oitavas de final é a Unviersidad Católica, com 83,6%. O Boca Juniors segue vivo, com 33,4%, mas precisa vencer o líder e torcer por um tropeço do Cruzeiro dentro de casa contra o eliminado Barcelona-EQU.

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Cenários para o Cruzeiro na Libertadores

Os chilenos assumiram a liderança do Grupo D, com 10 pontos, mas ainda assim não estão com vaga garantida na próxima fase.

A Católica terá que ao menos empatar para garantir sua vaga, uma vez que se perder será ultrapassado pelo Boca, que já venceu o duelo na primeira rodada.

Por outro lado, o Cruzeiro depende de um resultado positivo contra os equatorianos. Mas mesmo se empatar ou perder, se classifica em segundo lugar se os argentinos não baterem a Católica.

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Boca Juniors x Cruzeiro

Com um jogador a menos durante boa parte do segundo tempo, o Cruzeiro segurou um empate em 1 a 1 com o Boca Juniors na Bombonera e ficou em boa situação no Grupo D da Libertadores. Merentiel e Fagner marcaram os gols.

Com o resultado, a Raposa assumiu a liderança com oito pontos e depende apenas de si contra o Barcelona-EQU, no Mineirão, para garantir sua vaga nas oitavas de final.

Boca Juniors x Cruzeiro, em La Bombonera, em Buenos Aires (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Dentro de casa, o Boca partiu para cima e logo no primeiro minuto Otávio teve que fazer defesa em chute de Merentiel. Cinco minutos depois, o goleiro venceu mais um duelo contra o camisa 16. Aos 12 minutos, o arqueiro fez milagre em finalização de Di Lollo. Mas, quando Paredes cobrou falta com veneno para Merentiel, o camisa 81 não conseguiu evitar o 1 a 0. A primeira grande chance do Cruzeiro veio em contra-ataque puxado por Matheus Pereira aos 30 minutos, mas Kaio Jorge não conseguiu finalizar bem e Brey abafou a jogada.

Mesmo sem alterações de Artur Jorge, o Cruzeiro voltou com outra postura na segunda etapa. Aos oito minutos, após jogada trabalhada pela esquerda, Kaiki rolou para Fagner, que acertou um chute da entrada da área para empatar o jogo. Christian teve a bola da virada em ótima jogada de Matheus Pereira e Kaio Jorge, mas chutou rente à trave esquerda de Brey. Mas quando a Raposa engatava uma reação, Gerson foi expulso após dividida com Paredes. Com um jogador a menos, os mineiros passaram a depender dos milagres de Otávio novamente. Na reta final, os dois lados tiveram chances claras. Neyser perdeu, Merentiel balançou as redes e fez 2 a 1. Entretanto, o tento foi anulado por toque de mão de Delgado na assistência.

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