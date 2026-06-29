Lideranças do Cruzeiro revelam análise de Artur Jorge sobre primeiro semestre Um dos líderes do elenco revelou o teor da conversa do comandante

Campeão mineiro e classificado para as oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro fez um primeiro semestre de recuperação com Artur Jorge. Na segunda-feira (29), Lucas Romero e Lucas Silva conversaram com a imprensa na Toca da Raposa II e revelaram que o comandante reuniu o elenco no início da intertemporada para fazer um balanço da primeira metade do ano.

continua após a publicidade

– Os nossos objetivos são claros desde o início do ano. No primeiro dia, o Artur Jorge teve uma reunião com os jogadores e passou uma análise geral desde o início do ano. Passou os nossos números, como foi nossa intensidade, recuperação de bola, pressão, nossos jogos no Mineirão e fora. É importante para que consigamos estar nesse caminho – disse Lucas Silva.

– Nosso primeiro semestre foi concluído conforme as expectativas. Na segunda parte do ano temos compromissos decisivos e difíceis. Essa pausa para a Copa, um período maior, permitirá tempo para trabalhar e ajustar. Quem chegar poderá se entrosar. Não podemos cometer erros nos jogos porque são de mata-mata. A expectativa é fazer uma grande intertemporada para iniciar os jogos muito bem – analisou o meio-campista.

continua após a publicidade

Lucas Silva dando entrevista na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

O que Artur Jorge pensa que o Cruzeiro deve melhorar?

O volante Lucas Romero foi além e revelou um pouco do que o comandante português falou aos jogadores no balanço.

– Ele tem pedido para que voltemos a focar nas competições. Dificilmente temos tanto tempo de pré-temporada aqui no Brasil. Este ano é diferente, temos um mês pela frente para trabalhar, o que é importante. Artur ressaltou o que temos para melhorar, além de muitas coisas positivas do primeiro semestre. Na segunda metade da temporada, vamos aprimorar pontos para cumprir nossos objetivos – disse.

– Artur mostrou os aspectos positivos e os que precisam ser aprimorados. Vemos o Cruzeiro no topo das estatísticas, sempre sendo um time muito competitivo, que mantém a posse de bola no campo adversário. É uma equipe que faz poucas recuperações, mas porque fica mais tempo com a bola. Tem uma das melhores pós-perdas do Brasileirão. O que podemos melhorar é a parte de finalizar as jogadas, na finalização. Não só os atacantes, mas todos os jogadores. São aspectos que podemos aperfeiçoar para obter resultados positivos – contou Lucas Romero.

continua após a publicidade

Lucas Romero dando entrevista na Toca da Raposa II (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.