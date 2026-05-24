Onde vai passar Cruzeiro x Chapecoense?

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam na tarde deste domingo (24), às 16h (de Brasília), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se encontram no Mineirão e chegam ao jogo em momentos distintos na temporada.

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A Raposa já olha para a parte de cima da tabela e tenta entrar nos dez primeiros colocados pela primeira vez na temporada. Atualmente, o time comandado por Artur Jorge está em 13º lugar, com 20 pontos.

Entretanto, a situação não é completamente tranquila. A equipe celeste pode chegar a 23 pontos, pontuação atual do Bahia, ou estacionar e cair para a 16ª posição, se Vitória, Corinthians vencerem, e o jogo entre Grêmio e Santos não terminar empatado.

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Palmeiras e Cruzeiro, na Arena Barueri (Foto: Marco Galvão/Cruzeiro)

Enquanto isso, a Chapecoense tenta chegar à pausa para a Copa do Mundo viva na luta contra o rebaixamento. A equipe liderada por Fábio Matias está na lanterna, com nove pontos e, mesmo se vencer no Mineirão, não sai da lanterna.

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Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Bruno Rodrigues)

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias)

Anderson Paixão; Doma, Bruno Leonardo, Joao Paulo; Marcos Vinícius, Carvalheira, Jean Carlos, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Bolasie

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