Torcida do Cruzeiro avalia estreia de Rojas: 'Já sabíamos'
Cabuloso venceu amistoso na manhã deste sábado (4)
Gabriel Rojas fez sua estreia com a camisa do Cruzeiro na manhã deste sábado (4), em amistoso contra o Defensor-URU. O Cabuloso venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Felipe Morais. Nas redes sociais, torcedores avaliaram a estreia do lateral-esquerdo.
Com a saída de Kaiki Bruno, Rojas deve ser o dono da lateral do Cruzeiro. Na estreia, o jogador já foi titular e deixou uma boa impressão com a torcida Celeste. Nas redes sociais, os torcedores aprovaram o primeiro jogo do defensor. Veja os comentários abaixo:
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Quem é Gabriel Rojas, reforço do Cruzeiro?
Nascido em 22 de junho de 1997, em Burzaco, Buenos Aires, Gabriel Hernán Rojas, do Cruzeiro, começou sua carreira nas categorias de base do San Lorenzo. Pela equipe, conquistou títulos históricos, como o Torneio Reserva (juvenil) em 2015, que seu clube não erguia havia mais de dez anos.
Na temporada seguinte, aos 19 anos, passou a ser utilizado pelo treinador Diego Aguirre no elenco profissional depois da saída de Emanuel Mas. Em 2017, se tornou titular. Posteriormente, foi emprestado ao Peñarol.
Em 2022, com o fim de seu vínculo com o San Lorenzo, Gabriel Rojas, hoje no Cruzeiro, foi contratado pelo Querétaro, do México. Entretanto, sua passagem pelo futebol mexicano durou apenas sete meses. O Racing desembolsou cerca de 2,3 milhões de euros para contratá-lo no início da temporada de 2023.
Por La Academia, o defensor conquistou seus dois primeiros títulos profissionais, sendo carrasco dos brasileiros. Rojas conquistou a Sul-Americana em final contra o Cruzeiro e a Recopa Sul-Americana contra o Botafogo.
Com o destaque no Racing, Rojas entrou no radar do técnico da seleção da Argentina, Lionel Scaloni, que o convocou em março deste ano para os amistosos contra Mauritania e Zambia.
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