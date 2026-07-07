Keny Arroyo, do Cruzeiro, passa a integrar o mesmo estafe de Kaio Jorge O atacante conquistou espaço na Raposa nesta temporada

O atacante equatoriano Keny Arroyo fortaleceu a parceria com Kaio Jorge fora dos gramados. Ele passou a contar com um trabalho de estafe voltado para o acompanhamento de sua carreira fora das quatro linhas, que também auxilia o camisa 19. Companheiro do atacante no Cruzeiro, o jogador de 20 anos passa a integrar a mesma estrutura de suporte que acompanha o atacante celeste, um dos destaques do futebol brasileiro atualmente.

Arroyo contará com um acompanhamento multidisciplinar, com profissionais das áreas de comunicação, marketing, gestão de imagem, planejamento esportivo, jurídico, desempenho e desenvolvimento de marca.

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A proximidade com Kaio Jorge no dia a dia do Cruzeiro também foi importante no processo. Ao conhecer de perto o trabalho desenvolvido fora das quatro linhas, Arroyo optou por integrar a mesma estrutura de estafe, passando a contar com um modelo de acompanhamento baseado em planejamento, organização e suporte contínuo.

Arroyo e Kaio Jorge comemoram gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O projeto é desenvolvido por Marquito Maciel em parceria com a Conceito Sports e a Reason Football, reunindo uma equipe multidisciplinar para oferecer suporte ao atleta em diferentes frentes ao longo de sua trajetória profissional.

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Arroyo e Kaio Jorge no Cruzeiro

Arroyo e Kaio Jorge disputaram 32 partidas juntos pelo Cruzeiro. Nesse período, além da conquista do Campeonato Mineiro, venceram 16 jogos, empataram oito e perderam oito.

Nesse intervalo, o camisa 19 marcou 13 gols e deu cinco assistências, enquanto o ponta balançou as redes oito vezes e deu uma assistência.

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