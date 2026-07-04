Joia do Cruzeiro revela apoio de Matheus Pereira: 'Me colocou debaixo do braço' O jovem fez o segundo gol da vitória do Cruzeiro

Estreante contra o Defensor-URU, o jovem meio-campista Felipe Morais marcou o segundo gol da vitória da Raposa por 2 a 0 na manhã deste sábado (4). Na zona mista, a joia do Cruzeiro destacou o apoio de Matheus Pereira antes de seu primeiro jogo no elenco profissional.

– Todos os jogadores me deram moral, passaram confiança. Mas principalmente um cara que é meu ídolo, o Matheus Pereira. Me colocou debaixo do braço, me deu essa confiança para que eu entrasse em campo, fizesse meu melhor e fosse feliz – comentou Felipe Morais na zona mista.

continua após a publicidade

Além do apoio do camisa 10, o meio-campista destacou também a confiança transmitida pelo treinador Artur Jorge.

– O mister é um cara que nos dá muita confiança. Vele veio conversando comigo, com os outros que subiram. Diz para nós termos confiança, que ele confia na gente, que era para fazermos nosso melhor quando entrássemos em campo e sermos felizes – contou Felipe Morais.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Cruzeiro x Defensor-URU

Em uma partida quente, tanto pelo calor quanto pelo ritmo em campo, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0 na Arena Independência, em amistoso preparatório para o segundo semestre. Os gols foram feitos por Kaio Jorge e Felipe Morais. Apesar de não ser oficial, a partida teve confusão durante o jogo.

continua após a publicidade

Kaio Jorge e Felipe Morais, joia do Cruzeiro, marcaram na vitória contra o Defensor-URU (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na reta final do duelo, Marquinhos quase surpreendeu o goleiro uruguaio com um cruzamento pela direita. Entre as substituições do segundo tempo, Felipe Morais se destacou, atraindo a marcação uruguaia e criando boas chances no ataque. Aos 45 minutos do segundo tempo, sua estreia foi coroada com um gol.

+ Aposte em jogos do Cruzeiro!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.