Com estreia, Artur Jorge define escalação do Cruzeiro para amistoso A Raposa enfrenta os uruguaios em amistoso no Independência

A Raposa enfrentará, na manhã deste sábado (4), o Defensor-URU em amistoso da intertemporada. Para o duelo, o técnico Artur Jorge promoveu a estreia do lateral-esquerdo argentino Gabriel Rojas na escalação do Cruzeiro.

O defensor foi apresentado na última segunda-feira e se colocou à disposição do técnico português. Com a saída de Kaiki, ele deverá se tornar o titular absoluto da posição.

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Gabriel Rojas posa com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

No meio de campo, Mateus Henrique aparece como titular. Vale lembrar que na partida contra o Flamengo, pela Libertadores, Artur Jorge não poderá contar com Lucas Romero.

No ataque, Rayan Lelis ganhou oportunidade no time titular e formará o trio de ataque com Kaio Jorge e Sinisterra.

Sendo assim, a escalação do Cruzeiro vem com: Otávio; William, João Marcelo, Villalba, Gabriel Rojas; Mateus Henrique, Gerson, Matheus Pereira; Rayan Lelis, Sinisterra e Kaio Jorge.

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Histórico de Cruzeiro x Defensor

Cruzeiro e Defensor-URU se enfrentarão pela terceira vez na história na manhã deste sábado (4), em amistoso que será realizado na Arena Independência. Contra os uruguaios, o time de Artur Jorge tentará quebrar uma marca.

Nas duas partidas em que os clubes se enfrentaram, a equipe do Uruguai venceu em casa e empatou no Mineirão em duelos válidos pela Libertadores.

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➡️Cruzeiro x Defensor-URU; Raposa tenta quebrar escrita contra uruguaios; confira retrospecto

Naquela ocasião, os resultados diretos fizeram o Cruzeiro ficar em segundo lugar no Grupo 5. Porém, no mata-mata, ambos caíram nas quartas de final. A Raposa foi eliminada pelo campeão San Lorenzo, enquanto os uruguaios perderam para o finalista Nacional.

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