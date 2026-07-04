Quem joga? Veja os disponíveis do Cruzeiro para o amistoso contra o Defensor-URU Raposa recebe os uruguaios neste sábado (4) no Independência

O Cruzeiro volta a campo neste sábado (4), às 11h, para enfrentar o Defensor, do Uruguai, na Arena Independência, em amistoso da preparação celeste durante a pausa para a Copa do Mundo. O confronto servirá como um importante teste para o técnico Artur Jorge, que terá praticamente todo o elenco à disposição.

O Cruzeiro volta a campo neste sábado (4), às 11h, para enfrentar o Defensor, do Uruguai, na Arena Independência, em amistoso da preparação celeste durante a pausa para a Copa do Mundo. O confronto servirá como um importante teste para o técnico Artur Jorge, que terá praticamente todo o elenco à disposição.

Sem atuar há pouco mais de um mês, a Raposa aproveitará a partida para ganhar ritmo de jogo antes da retomada do calendário oficial. Além do aspecto físico, o amistoso também será uma oportunidade para o treinador português fazer observações individuais e testar alternativas para a sequência da temporada.

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A principal novidade é a presença do lateral-esquerdo Gabriel Rojas. Contratado junto ao Racing, da Argentina, o reforço poderá fazer sua estreia com a camisa celeste. Será o primeiro contato do jogador com a torcida cruzeirense e uma chance de começar a ganhar entrosamento com os novos companheiros.

Em contrapartida, quatro atletas seguem como desfalques. O goleiro Cássio e o lateral Kauã Prates continuam em recuperação de lesões, enquanto Matheus Cunha e Arroyo permanecem sob os cuidados do Departamento de Saúde e Performance e não devem participar do amistoso.

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Outra atração da partida pode ser a presença de jovens das categorias de base. Artur Jorge conta sete promessas para a intertemporada e algumas delas podem receber oportunidade durante o amistoso. Integram o grupo o zagueiro Kelvin, o lateral-esquerdo Gustavinho, os volantes Murilo Rhikman e Eduardo Pape, os meias Rhuan Gabriel e Felipe Morais, além do atacante Rayan Lelis.

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As opções do Cruzeiro contra o Defensor-URU

Goleiros: Otávio, Vitor Lamounier e Marcelo Laterais: Fagner, William,, Gabriel Rojas e Gustavinho Zagueiros: Fabrício Bruno, Lucas Villalba, Jonathan Jesus, João Marcelo e Kelvin Meio-campistas: Lucas Romero, Lucas Silva, Matheus Henrique, Gerson, Matheus Pereira, Christian, Eduardo Pape, Murilo Rhikman, Felipe Morais e Rhuan Gabriel Atacantes: Kaio Jorge, Sinisterra, Bruno Rodrigues, Wanderson, Chico da Costa, Kaique Kenji, Rayan Lelis e Néiser Villarreal

Técnico Artur Jorge comanda treinamento na Toca da Raposa 2 om apito na mão (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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