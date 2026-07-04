logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Em amistoso quente, Cruzeiro vence Defensor-URU no Independência

O jogo no Independência marcou a estreia de Gabriel Rojas

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/07/2026 12:56
Atualizado há 0 minutos
Favorite o Lance! no Google
Kaio Jorge comemora gol dançando
Kaio Jorge comemora gol dançando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Em um jogo quente, tanto dentro de campo quanto por conta do calor, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0 na Arena Independência em amistoso preparatório para o segundo semestre. Os gols da partida foram marcados por Kaio Jorge e Felipe Morais. Apesar de não ser oficial, o jogo teve confusão em campo.

  • Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo

    Jogador do Cruzeiro exalta campanha da Argentina na Copa do Mundo: ‘Todos curtem’

    Cruzeiro
    Há 1 dia
  • Gabriel Pec dando entrevista no Los Angeles Galaxy

    Perto do Cruzeiro, Gabriel Pec já superou Messi em estatística na MLS; conheça trajetória do atacante

    Cruzeiro
    Há 19 horas
  • Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália

    Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: ‘Lateral moderno’

    Cruzeiro
    Há 1 dia

    • Cruzeiro sai na frente no primeiro tempo

    Com dois minutos de jogo, os donos da casa tiveram a primeira oportunidade quando Sinisterra arrancou pela esquerda e cruzou; o zagueiro uruguaio tentou afastar e acertou o próprio travessão. Após a chance cedida no início, a defesa do Defensor se organizou e dificultou a vida do trio de ataque celeste.

    continua após a publicidade

    A primeira chegada dos uruguaios ao ataque foi aos 20 minutos, quando Montenegro chutou fraco de fora da área para defesa fácil de Otávio. A resposta mineira veio com Kaio Jorge, em chute perigoso de fora da área que passou à direita do gol. Na segunda oportunidade, o camisa 19 não desperdiçou. A defesa visitante teve um momento de desatenção em cobrança de lateral, e o centroavante recebeu na entrada da área, avançou e chutou no canto esquerdo para abrir o placar.

    Kaio Jorge comemora gol
    Kaio Jorge comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
  • Carlo Ancelotti, durante treino para Brasil x Noruega

    Escalação: Danilo ou Martinelli é o mistério para Brasil x Noruega

    Seleção Brasileira
    Há 15 minutos
  • Luis de la Fuente comanda a seleção da Espanha

    Espanha pode ter reforços para decisão contra Portugal na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 19 minutos
  • Nenê cumprimenta auxiliar Paul Clement em treino da Seleção Brasileira

    Ex-Vasco rouba a cena em reencontro com Neymar e Ancelotti

    Seleção Brasileira
    Há 30 minutos

    • Segundo tempo segue quente e tem confusão

    Destaque do primeiro semestre, Otávio fez ótima defesa no início da etapa final, quando Wunsch recebeu na entrada da área e chutou no canto direito. Enquanto isso, no ataque, Neyser perdeu três boas chances. Apesar de ser amistoso, o jogo esquentou quando Frugone e Lucas Silva se estranharam na beira do campo.

    continua após a publicidade

    Na reta final do duelo, Marquinhos quase surpreendeu o goleiro uruguaio com um cruzamento pela direita. Entre as substituições do segundo tempo, o jovem Felipe Morais se destacou, arrastando a marcação uruguaia e fazendo boa presença no ataque. Aos 45 minutos do segundo tempo, sua boa estreia foi coroada com um gol.

    ➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Visão do Lance!

    Lance Capital 💡

    Um amistoso que teve cara de Libertadores, Cruzeiro x Defensor-URU teve dois momentos decisivos. O primeiro, o gol de Kaio Jorge aos 40 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Otávio fez boa defesa que garantiu o resultado positivo.

    continua após a publicidade

    Deu aula 🏅

    Referência ofensiva pelo lado esquerdo, Sinisterra foi o jogador mais participativo do ataque. Além de dominar seu setor, também centralizou para receber na área e dar espaço para Gabriel Rojas, além de recuar para buscar a bola.

    Ficou abaixo 📉

    Atacante que substituiu Kaio Jorge no segundo tempo, Neyser perdeu boas oportunidades dentro da área. A melhor delas, próximo da pequena área, foi defendida por Dawson.

    continua após a publicidade

    ➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

    Cruzeiro 🆚 Defensor-URU
    Amistoso de intertemporada

    📆 Data e horário: sábado,4 de julho de 2026, às 11h (de Brasília)
    📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)
    🥅 Gols: Kaio Jorge, 40'/1°T (1-0), Felipe Morais 44'/2ºT
    🟨 Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU); Frugone (DEF)
    🟥 Cartões vermelhos: -

    Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)
    Otávio (Vitor Lamounier); William (Fagner), João Marcelo (Fabrício Bruno), Villalba (Jonathan Jesus), Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson (Lucas Silva), Matheus Pereira(Bruno Rodrigues),; Rayan Lelis (Felipe Morais), Sinisterra (Marquinhos), Kaio Jorge (Neyser).

    continua após a publicidade

    Defensor-URU (Técnico: Maurício Larriera)
    Dawson (Machado); Agazzi (Goigochea), De Los Santos, Caballero, Frugone; Barrios, Amaro (Bruschi), Cuello (Rodriguez); Wunsch (Jorge), Machado (Tordello), Montenegro (Navarro)

    🟨 Arbitragem

    🕴️ Arbitragem: André Luiz Skettino (MG)
    🚩 Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Fernanda Nandrea (MG)

    + Aposte em jogos do Cruzeiro!
    *É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    continua após a publicidade

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Campeonato Brasileiro retornará no dia 16 de julho (Foto: Gustavo Martins/ Cruzeiro)

    Cruzeiro

    Veja os gols de Cruzeiro x Defensor: Kaio Jorge e Felipe Morais marcam

    Há 1 hora
    Gabriel Rojas chegando ao Independência

    Cruzeiro

    Com estreia, Artur Jorge define escalação do Cruzeiro para amistoso

    Há 3 horas
    Artur Jorge (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

    Cruzeiro

    Quem joga? Veja os disponíveis do Cruzeiro para o amistoso contra o Defensor-URU

    Há 7 horas
    Jogadores da Argentina comemoram gol marcado por Lionel Messi contra a Áustria, na Copa do Mundo

    Cruzeiro

    Jogador do Cruzeiro exalta campanha da Argentina na Copa do Mundo: 'Todos curtem'

    Há 1 dia
    Gabriel Pec dando entrevista no Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro

    Perto do Cruzeiro, Gabriel Pec já superou Messi em estatística na MLS; conheça trajetória do atacante

    Há 1 dia
    Marcão, pai de Gerson detonou Bap, do Flamengo e falou sobre disputa judicial

    Fora de Campo

    Marcão, pai de Gerson, detona Bap, do Flamengo: 'Covarde'

    Há 1 dia
    Mais LANCE!
    Kaiki com uniforme retrô do Como, da Itália

    Fàbregas exalta chegada de Kaiki, ex-Cruzeiro: 'Lateral moderno'

    Artur Jorge e Rodrigo Mira acompanham treinamento do Cruzeiro na Toca da Raposa II

    Amistosos e mudanças no elenco: confira planos do Cruzeiro para a intertemporada

    Kaike Bruno é apresentado como atleta do Como 1907 (Foto: Divulgação/Como1907)

    Torcedores do Cruzeiro se despedem de Kaiki Bruno: 'Cuidem bem'

    Rafael Bilu comemora gol pelo Corinthians

    Lembra dele? Ex-Corinthians e Cruzeiro é anunciado por novo clube e busca recomeço

    Gabriel Pec comemora hat-trick pelo Los Angeles Galaxy

    Cruzeiro ajusta detalhes com o Galaxy e tem data prevista para chegada de Gabriel Pec

    Kaiki em treino na Toca da Raposa II (

    Cruzeiro anuncia transferência de Kaiki para o Como

    Jogadores do Cruzeiro trocam empurrões com jogadores do Defensor-URU

    Cruzeiro x Defensor-URU; Raposa tenta quebrar escrita contra uruguaios; confira retrospecto

    Gabriel Pec comemora gol marcado pelo Los Angeles Galaxy

    Clube da Série A avança nas negociações por Gabriel Pec

    Torcedores do Cruzeiro na Arena Independência

    Cruzeiro x Defensor-URU: horário, preço de ingressos e local do amistoso são alterados

    Copa do Brasil Feminina vai às quartas de final (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

    CBF detalha datas e horários das oitavas da Copa do Brasil Feminina

    Jogadores do Cruzeiro perfilados em jogo pela Libertadores

    Enquete Lance!: torcida escolhe destaque do Cruzeiro no primeiro semestre

    Gabriel Rojas posa com o uniforme do Cruzeiro

    Cruzeiro: Rojas revela conversa com Artur Jorge e se diz à disposição

    Gabriel Rojas é apresentado pelo Cruzeiro na Toca da Raposa II (Foto: Reprodução TV Cruzeiro)

    Rojas é apresentado pelo Cruzeiro e projeta duelo com o Flamengo na Libertadores