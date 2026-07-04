Em amistoso quente, Cruzeiro vence Defensor-URU no Independência O jogo no Independência marcou a estreia de Gabriel Rojas

Em um jogo quente, tanto dentro de campo quanto por conta do calor, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0 na Arena Independência em amistoso preparatório para o segundo semestre. Os gols da partida foram marcados por Kaio Jorge e Felipe Morais. Apesar de não ser oficial, o jogo teve confusão em campo.

Cruzeiro sai na frente no primeiro tempo

Com dois minutos de jogo, os donos da casa tiveram a primeira oportunidade quando Sinisterra arrancou pela esquerda e cruzou; o zagueiro uruguaio tentou afastar e acertou o próprio travessão. Após a chance cedida no início, a defesa do Defensor se organizou e dificultou a vida do trio de ataque celeste.

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A primeira chegada dos uruguaios ao ataque foi aos 20 minutos, quando Montenegro chutou fraco de fora da área para defesa fácil de Otávio. A resposta mineira veio com Kaio Jorge, em chute perigoso de fora da área que passou à direita do gol. Na segunda oportunidade, o camisa 19 não desperdiçou. A defesa visitante teve um momento de desatenção em cobrança de lateral, e o centroavante recebeu na entrada da área, avançou e chutou no canto esquerdo para abrir o placar.

Kaio Jorge comemora gol (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Segundo tempo segue quente e tem confusão

Destaque do primeiro semestre, Otávio fez ótima defesa no início da etapa final, quando Wunsch recebeu na entrada da área e chutou no canto direito. Enquanto isso, no ataque, Neyser perdeu três boas chances. Apesar de ser amistoso, o jogo esquentou quando Frugone e Lucas Silva se estranharam na beira do campo.

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Na reta final do duelo, Marquinhos quase surpreendeu o goleiro uruguaio com um cruzamento pela direita. Entre as substituições do segundo tempo, o jovem Felipe Morais se destacou, arrastando a marcação uruguaia e fazendo boa presença no ataque. Aos 45 minutos do segundo tempo, sua boa estreia foi coroada com um gol.

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Um amistoso que teve cara de Libertadores, Cruzeiro x Defensor-URU teve dois momentos decisivos. O primeiro, o gol de Kaio Jorge aos 40 minutos da primeira etapa. No segundo tempo, Otávio fez boa defesa que garantiu o resultado positivo.

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Deu aula 🏅

Referência ofensiva pelo lado esquerdo, Sinisterra foi o jogador mais participativo do ataque. Além de dominar seu setor, também centralizou para receber na área e dar espaço para Gabriel Rojas, além de recuar para buscar a bola.

Ficou abaixo 📉

Atacante que substituiu Kaio Jorge no segundo tempo, Neyser perdeu boas oportunidades dentro da área. A melhor delas, próximo da pequena área, foi defendida por Dawson.

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Cruzeiro 🆚 Defensor-URU

Amistoso de intertemporada

📆 Data e horário: sábado,4 de julho de 2026, às 11h (de Brasília)

📍 Local: Arena Independência, Belo Horizonte (MG)

🥅 Gols: Kaio Jorge, 40'/1°T (1-0), Felipe Morais 44'/2ºT

🟨 Cartões amarelos: Lucas Silva (CRU); Frugone (DEF)

🟥 Cartões vermelhos: -

Cruzeiro (Técnico: Artur Jorge)

Otávio (Vitor Lamounier); William (Fagner), João Marcelo (Fabrício Bruno), Villalba (Jonathan Jesus), Gabriel Rojas (Kauã Moraes); Matheus Henrique (Lucas Romero), Gerson (Lucas Silva), Matheus Pereira(Bruno Rodrigues),; Rayan Lelis (Felipe Morais), Sinisterra (Marquinhos), Kaio Jorge (Neyser).

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Defensor-URU (Técnico: Maurício Larriera)

Dawson (Machado); Agazzi (Goigochea), De Los Santos, Caballero, Frugone; Barrios, Amaro (Bruschi), Cuello (Rodriguez); Wunsch (Jorge), Machado (Tordello), Montenegro (Navarro)

🟨 Arbitragem

🕴️ Arbitragem: André Luiz Skettino (MG)

🚩 Assistentes: Guilherme Camilo (MG) e Fernanda Nandrea (MG)

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