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Artur Jorge fala sobre ação do Cruzeiro no mercado: 'Me preocupo mais com as saídas'

As movimentações da Raposa no mercado foram de reposição

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
04/07/2026 21:48
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Artur Jorge dá entrevista coletiva
Artur Jorge dá entrevista coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)

Em partida que marcou a estreia de Gabriel Rojas pelo Cruzeiro, a Raposa venceu o Defensor-URU por 2 a 0 em amistoso realizado no Independência. Após a partida, o técnico Artur Jorge analisou em entrevista coletiva a atuação da equipe no mercado e disse que se preocupa mais com as saídas do que com as contratações.

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    • – Essa parada nos dá a oportunidade de olhar para o mercado. E esse mercado sempre tem os dois lados: vendas e compras. Tivemos a saída do Kaiki, um jogador importante para nós. Procuramos entre as opções disponíveis e optamos pelo Gabriel. É um atleta que se encaixa no perfil que queremos. Tem atitude defensiva e disponibilidade para atacar e fazer o corredor, como queremos que nossos laterais façam – comentou Artur Jorge.

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    – Tudo isso é um trabalho que tem sido feito. Em um grupo de jogadores identificados, temos atletas em praticamente todas as posições que temos no Cruzeiro. Foi um mercado que me preocupou mais pelas vendas do que pelas compras porque tivemos muitos jogadores sendo assediados. Muitas propostas em cima da mesa por nossos atletas, pois desempenharam bem para ter essa procura. Nossa maior preocupação foi manter a equipe equilibrada. Podemos acrescentar uma ou outra peça que dê mais qualidade e competitividade, mas podemos repor as saídas com jogadores que tenham o perfil que queremos. Estamos apostando certo – disse o técnico do Cruzeiro.

    Artur Jorge dá entrevista coletiva (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
    Artur Jorge falou sobre a atuação do Cruzeiro no mercado (Foto: Eduardo Statuti/Lance!)
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    • Cruzeiro x Defensor-URU

    Em uma partida quente, tanto dentro de campo quanto pelo calor, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0 na Arena Independência, em amistoso preparatório para o segundo semestre. Os gols da partida foram marcados por Kaio Jorge e Felipe Morais. Apesar de não ser oficial, a partida teve confusão

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    Na reta final do duelo, Marquinhos quase surpreendeu o goleiro uruguaio com um cruzamento pela direita. Entre as substituições do segundo tempo, Felipe Morais se destacou, arrastando a marcação uruguaia e fazendo boa presença no ataque. Aos 45 minutos do segundo tempo, sua estreia foi coroada com um gol.

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