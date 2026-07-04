Artur Jorge avalia que Cruzeiro manteve identidade em 'jogo de preparação' A Raposa venceu o Defensor-URU por 2 a 0

O Cruzeiro venceu, na manhã deste sábado (4), o Defensor-URU por 2 a 0 em amistoso realizado na Arena Independência. Após a partida, o técnico Artur Jorge exaltou que a Raposa manteve sua identidade em um jogo de preparação.

– Realmente, este é nosso primeiro grande teste da intertemporada. Gosto de chamar de jogo de preparação porque faz parte do que é para termos um contexto competitivo, o que foi bom hoje. Valorizo mais o comportamento do que o resultado. Queremos sempre vencer, mas o resultado serve para solidificar o que foi feito dentro de campo. Estamos longe de onde queremos estar, mas este é o caminho – avaliou o comandante em entrevista coletiva.

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– Este é um período que no Brasil não existe, uma pausa no meio do campeonato. O que sabemos é que teremos mais quatro anos assim. A questão de ser benéfico vamos avaliar quando terminarmos o campeonato. Tivemos um período de crescimento quando comecei a trabalhar no Cruzeiro; esse trabalho trouxe resultados, classificações, avanços na Copa do Brasil e subida de posições no Brasileirão. Essa sequência foi interrompida pela pausa para a Copa do Mundo. Temos que tentar não perder os hábitos básicos da equipe, a identidade. Vimos sinais dessa identidade hoje: reação, qualidade com a bola e objetividade – comentou Artur Jorge.

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Cruzeiro x Defensor-URU

Em uma partida quente, tanto dentro de campo quanto pelo calor, o Cruzeiro venceu o Defensor-URU por 2 a 0 na Arena Independência, em amistoso preparatório para o segundo semestre. Os gols da partida foram marcados por Kaio Jorge e Felipe Morais. Apesar de não ser oficial, a partida teve confusão em campo.

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Kaio Jorge comemora gol dançando (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Na reta final do duelo, Marquinhos quase surpreendeu o goleiro uruguaio com um cruzamento pela direita. Entre as substituições do segundo tempo, Felipe Morais se destacou, arrastando a marcação uruguaia e fazendo boa presença no ataque. Aos 45 minutos do segundo tempo, sua estreia foi coroada com um gol.

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