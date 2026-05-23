Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Prime Vídeo.

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Ficha do jogo CRU CHA 17ª rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 24, de maio, às 16h (de Brasília) Local Mineirão, Belo Horizonte (MG) Árbitro Flavio Rodrigues de Sousa (SP) Assistentes Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO) Var Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP) Onde assistir

A Raposa começa neste domingo uma maratona de jogos importantes antes da pausa para a Copa do Mundo. O time comandado por Artur Jorge chega para o duelo invicto há cinco partidas. Porém, o treinador não poderá contar com Keny Arroyo, suspenso.

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Do outro lado, a Chapecoense tenta sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time liderado por Fábio Matias venceu apenas um jogo e tem nove pontos. Os desfalques na equipe são os de Camilo (suspenso) e Bruno Matias, Rafael Thyere e Robert Santos, lesionados.

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Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense

13/08/2022 – Cruzeiro 1x1 Chapecoense – Série B 2022

30/04/2022 – Chapecoense 0x2 Cruzeiro – Série B 2022

24/11/2020 – Chapecoense 0x1 Cruzeiro – Série B 2020

20/08/2020 – Cruzeiro 0x1 Chapecoense – Série B 2020

13/10/2019 – Chapecoense 1x1 Cruzeiro – Brasileirão 2019

26/05/2019 – Cruzeiro 1x2 Chapecoense – Brasileirão 2019

21/10/2018 – Cruzeiro 3x0 Chapecoense – Brasileirão 2018

09/06/2018 – Chapecoense 2x0 Cruzeiro – Brasileirão 2018

10/09/2017 – Chapecoense 1x2 Cruzeiro – Brasileirão 2017

04/06/2017 – Cruzeiro 0x2 Chapecoense – Brasileirão 2017

CRUZEIRO X CHAPECOENSE - CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE B 2022 (Foto : Staff Images / CRUZEIRO)

Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense

✅ FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X CHAPECOENSE

BRASILEIRÃO - 17ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Prime Vídeo

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)

📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

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⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)

Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Bruno Rodrigues)

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias)

Anderson Paixão; Doma, Bruno Leonardo, Joao Paulo; Marcos Vinícius, Carvalheira, Jean Carlos, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Bolasie

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