Cruzeiro x Chapecoense: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão
As equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro
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Cruzeiro e Chapecoense se enfrentam neste domingo (24), às 16h (de Brasília). As equipes se encontram em duelo válido pela 17ª rodada do Brasileirão. A partida terá transmissão do Prime Vídeo.
Ficha do jogo
A Raposa começa neste domingo uma maratona de jogos importantes antes da pausa para a Copa do Mundo. O time comandado por Artur Jorge chega para o duelo invicto há cinco partidas. Porém, o treinador não poderá contar com Keny Arroyo, suspenso.
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Do outro lado, a Chapecoense tenta sair da lanterna do Campeonato Brasileiro. Até o momento, o time liderado por Fábio Matias venceu apenas um jogo e tem nove pontos. Os desfalques na equipe são os de Camilo (suspenso) e Bruno Matias, Rafael Thyere e Robert Santos, lesionados.
Confira histórico de Cruzeiro x Chapecoense
13/08/2022 – Cruzeiro 1x1 Chapecoense – Série B 2022
30/04/2022 – Chapecoense 0x2 Cruzeiro – Série B 2022
24/11/2020 – Chapecoense 0x1 Cruzeiro – Série B 2020
20/08/2020 – Cruzeiro 0x1 Chapecoense – Série B 2020
13/10/2019 – Chapecoense 1x1 Cruzeiro – Brasileirão 2019
26/05/2019 – Cruzeiro 1x2 Chapecoense – Brasileirão 2019
21/10/2018 – Cruzeiro 3x0 Chapecoense – Brasileirão 2018
09/06/2018 – Chapecoense 2x0 Cruzeiro – Brasileirão 2018
10/09/2017 – Chapecoense 1x2 Cruzeiro – Brasileirão 2017
04/06/2017 – Cruzeiro 0x2 Chapecoense – Brasileirão 2017
Confira as informações do jogo entre Cruzeiro x Chapecoense
✅ FICHA TÉCNICA
CRUZEIRO X CHAPECOENSE
BRASILEIRÃO - 17ª RODADA
📆 Data e horário: Domingo, 24 de maio, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Mineirão, Belo Horizonte (MG)
📺 Onde assistir: Prime Vídeo
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Sousa (SP)
🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO)
📺 VAR: Rodriguo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Christian, Kaio Jorge, Sinisterra (Bruno Rodrigues)
CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Matias)
Anderson Paixão; Doma, Bruno Leonardo, Joao Paulo; Marcos Vinícius, Carvalheira, Jean Carlos, Bruno Pacheco; Ênio, Marcinho, Bolasie
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