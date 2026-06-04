Cruzeiro mira contratação de Gabriel Pec, do Los Angeles Galaxy

O Cruzeiro segue de olho no mercado e pode repatriar um atacante que se destacou recentemente no Vasco. Segundo apuração do Lance!, o clube negocia a contratação de Gabriel Pec, que atualmente joga no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

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Atacante rápido e driblador, o atleta poderia reforçar a equipe sendo um coringa no ataque atuando pelas duas pontas.

Revelado pelo Vasco, Gabriel Pec se firmou no profissional da equipe em 2020. Em 2023, teve sua temporada de maior destaque, com 14 gols e cinco assistências em 50 partidas disputadas.

Gabriel Pec pelo Vasco (Foto: Daniel Ramalho/ Vasco)

Com isso, chamou atenção do Los Angeles Galaxy, que investiu cerca de 10 milhões de dólares (aproximadamente R$ 49 milhões na cotação da época).

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Apesar do interesse celeste, a diretoria da Raposa terá que negociar a multa pelo atleta que tem contrato com os norte-americanos até o fim de 2028. Segundo o Transfermarkt, o atleta é avaliado em 7 milhões de euros (aproximadamente R$ 41 milhões na cotação atual).

A informação das negociações do Cruzeiro por Gabriel Pec foi divulgada inicialmente pelo Central da Toca e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Gabriel Pec pelo Los Angeles Galaxy

Há três temporadas no Los Angeles Galaxy, o atacante já soma mais de 100 partidas. O camisa 11 marcou 43 gols e deu 28 assistências nos 101 jogos que disputou pela equipe. Além disso, também conquistou a MLS na temporada 2023/2024.

Nesta temporada eles som 20 compromissos, com 11 gols e quatro assistências. Anteriormente, no Vasco, Gabriel Pec fez 178 partidas, com 26 gols marcados e 14 assistências.

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