Artur Jorge exalta vitória do Cruzeiro em 'jogo perigoso' contra a Chapecoense
O técnico analisou a vitória do Cruzeiro por 2 a 1
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O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 na partida contra a Chapecoense, neste domingo (24). Para o português, o resultado foi justo em um confronto perigoso para a Raposa.
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– Eu gosto mais de não reduzir aquilo que é uma vitória importante. Era importante vencer, era um jogo perigoso do ponto de vista emocional. Vínhamos de dois jogos desgastantes. Fizemos um jogo onde fomos justos vencedores – analisou Artur Jorge.
– Mas em 90 minutos aconteceu de tudo. Sofremos nos últimos 15 minutos, mas não posso esquecer do que foi feito até então, criamos muitas oportunidades. O adversário tentou de todas as formas chegar ao gol. Soubemos suportar e levar a vitória. Foram 90 minutos em que o Cruzeiro mereceu vencer – disse o técnico.
Cruzeiro x Chapecoense
Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.
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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge
Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.
Cruzeiro leva susto no fim
Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.
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