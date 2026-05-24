Artur Jorge exalta vitória do Cruzeiro em 'jogo perigoso' contra a Chapecoense

O técnico Artur Jorge avaliou a vitória do Cruzeiro por 2 a 1 na partida contra a Chapecoense, neste domingo (24). Para o português, o resultado foi justo em um confronto perigoso para a Raposa.

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– Eu gosto mais de não reduzir aquilo que é uma vitória importante. Era importante vencer, era um jogo perigoso do ponto de vista emocional. Vínhamos de dois jogos desgastantes. Fizemos um jogo onde fomos justos vencedores – analisou Artur Jorge.

– Mas em 90 minutos aconteceu de tudo. Sofremos nos últimos 15 minutos, mas não posso esquecer do que foi feito até então, criamos muitas oportunidades. O adversário tentou de todas as formas chegar ao gol. Soubemos suportar e levar a vitória. Foram 90 minutos em que o Cruzeiro mereceu vencer – disse o técnico.

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Cruzeiro x Chapecoense

Dentro de casa, o Cruzeiro dominou a Chapecoense durante boa parte dos 90 minutos, sofreu no fim, mas venceu por 2 a 1. Os gols foram marcados por Kaio Jorge, Sinisterra e João Paulo. Com o resultado, a Raposa alcança momentaneamente a nona colocação, com 23 pontos, enquanto a Chape segue na lanterna com apenas nove.

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Cruzeiro domina Chape no primeiro tempo e abre o placar com Kaio Jorge

Mesmo fora de casa, a Chape pressionou os donos da casa nos minutos iniciais. Porém, rapidamente o Cruzeiro tomou as rédeas do jogo, trabalhando com calma e levando perigo ao gol de Anderson. Forçados a se defender, os catarinenses acabaram cometendo pênalti em Matheus Pereira aos 26 minutos. Kaio Jorge bateu no ângulo esquerdo e fez 1 a 0. Empolgado, o Cabuloso ampliou instantes depois. Mas após revisão no VAR, Flavio Rodrigues de Sousa assinalou falta na origem da jogada.

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Cruzeiro x Chapecoense, no Mineirão. (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Cruzeiro leva susto no fim

Assim como na etapa inicial, os catarinenses tentaram partir para o ataque nos primeiros minutos. Entretanto, a primeira grande chance veio do lado celeste, com Sinisterra. Com calma, a Raposa retomou o controle da partida e pisava no campo de ataque, mas com pouco perigo. Até que aos 27 minutos, Kaio Jorge fez pivô na meia-lua e passou em profundidade para Christian encontrar Sinisterra na área. 2 a 0 para os donos da casa. Quando a partida parecia se encaminhar para um fim tranquilo, João Paulo diminuiu de cabeça. Na reta final, Bolasie chegou a empatar, mas o árbitro anulou o gol.

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