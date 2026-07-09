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AO VIVO: assista à apresentação de Gabriel Pec no Cruzeiro

O atacante será apresentado no início da tarde desta quinta-feira (9)

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
09/07/2026 12:30
Atualizado há 1 minutos
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Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro
Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O Cruzeiro apresenta, nesta quinta-feira (9), o atacante Gabriel Pec, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II. O atleta acertou com a Raposa por cinco temporadas.

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    • Formado no Vasco da Gama, o atacante atuava há duas temporadas na MLS, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Pela equipe, conquistou a liga e chegou a superar números de Messi.

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    Gabriel Pec foi anunciado pelo Cruzeiro na terça-feira (7). Os mineiros investiram cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 61 milhões na cotação atual).

    Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
    Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)
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    • O atacante desembarcou no domingo (5) em Belo Horizonte e realizou exames para assinar contrato com o Cruzeiro. Ao chegar ao aeroporto de Confins, ele destacou a força do elenco celeste.

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    - Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início da negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro – disse o atacante.

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    Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy

    Anunciado pelo Los Angeles Galaxy, uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos, Gabriel Pec foi selecionado para o MLS All-Stars já em sua primeira temporada. Naquele ano, foi campeão da MLS e considerado a melhor contratação, com 37 participações em gols.

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    Após um ano de 2025 com 15 participações em gols em 40 partidas, o atacante viveu seu melhor início de temporada na América do Norte, com 15 participações em gols em 20 jogos.

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