AO VIVO: assista à apresentação de Gabriel Pec no Cruzeiro O atacante será apresentado no início da tarde desta quinta-feira (9)

O Cruzeiro apresenta, nesta quinta-feira (9), o atacante Gabriel Pec, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II. O atleta acertou com a Raposa por cinco temporadas.

Formado no Vasco da Gama, o atacante atuava há duas temporadas na MLS, no Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Pela equipe, conquistou a liga e chegou a superar números de Messi.

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Gabriel Pec foi anunciado pelo Cruzeiro na terça-feira (7). Os mineiros investiram cerca de 12 milhões de dólares (aproximadamente R$ 61 milhões na cotação atual).

Gabriel Pec com o uniforme do Cruzeiro (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O atacante desembarcou no domingo (5) em Belo Horizonte e realizou exames para assinar contrato com o Cruzeiro. Ao chegar ao aeroporto de Confins, ele destacou a força do elenco celeste.

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- Estou muito feliz pela chegada no Cruzeiro. Eu recebi um carinho muito grande dos torcedores desde o início da negociações. O Cruzeiro é um clube gigante, com uma torcida gigante, está disputando grandes competições com um elenco muito forte, cheio de craques, então acho que posso me encaixar para ajudar o Cruzeiro – disse o atacante.

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Gabriel Pec no Los Angeles Galaxy

Anunciado pelo Los Angeles Galaxy, uma das equipes mais tradicionais dos Estados Unidos, Gabriel Pec foi selecionado para o MLS All-Stars já em sua primeira temporada. Naquele ano, foi campeão da MLS e considerado a melhor contratação, com 37 participações em gols.

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Após um ano de 2025 com 15 participações em gols em 40 partidas, o atacante viveu seu melhor início de temporada na América do Norte, com 15 participações em gols em 20 jogos.

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