Wesley acerta com o Cruzeiro após interesse do Corinthians Transfer ban e a crise financeira impediram o desfecho positivo com o Timão

O Corinthians ficou sem a contratação do atacante Wesley e, de quebra, viu o jogador ser anunciado pelo Cruzeiro. Em meio à grave crise financeira e com o transfer ban ativo, o Timão esbarrou nas limitações para concluir a negociação.

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Wesley chegou a aceitar a proposta do Corinthians. No entanto, a sequência de punições de transfer ban aplicadas pela Fifa e também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inviabilizou o avanço das tratativas.

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Internamente, o Corinthians via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria entende que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.

Crise financeira atrapalhou o Corinthians

Mesmo assim, o dinheiro chega em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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O transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

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Transfer ban no Corinthians

Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto) Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto) Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago) CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)

Wesley com a camisa do Corinthians, clube que o revelou (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

O Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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Números de Wesley pelo Corinthians:

1 . 84 jogos (44 titular) 2 . 6 gols 3 . 4 assistências 4 . 0.8 passes decisivos por jogo 5 . 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol) 6 . 2.3 dribles certos por jogo 7 . 4.7 duelos ganhos por jogo 8 . 1.5 faltas sofridas por jogo 9 . 2 pênaltis sofridos 10 . Nota Sofascore 6.86

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Wesley pelo Al-Nassr

40 jogos (16 titular) 5 gols 4 assistências 190 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol) 7.8 finalizações para marcar 0.7 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.6 dribles certos por jogo 48% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.91

Wesley pelo Real Sociedad

5 jogos (1 titular) 0.2 finalização por jogo (0 no gol) 60% de eficiência nos dribles 0.6 dribles certos por jogo 1.2 duelos ganhos por jogo 0.2 falta sofrida por jogo Nota Sofascore 6.42

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