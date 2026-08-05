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Wesley acerta com o Cruzeiro após interesse do Corinthians

Transfer ban e a crise financeira impediram o desfecho positivo com o Timão

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
05/08/2026 17:34
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Camisa do Corinthians para o duelo contra o Cascavel
Camisa do Corinthians (Foto: Gustavo Vasco / Corinthians)

O Corinthians ficou sem a contratação do atacante Wesley e, de quebra, viu o jogador ser anunciado pelo Cruzeiro. Em meio à grave crise financeira e com o transfer ban ativo, o Timão esbarrou nas limitações para concluir a negociação.

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Wesley chegou a aceitar a proposta do Corinthians. No entanto, a sequência de punições de transfer ban aplicadas pela Fifa e também pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) inviabilizou o avanço das tratativas.

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Internamente, o Corinthians via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria entende que Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução.

Crise financeira atrapalhou o Corinthians

Mesmo assim, o dinheiro chega em um momento oportuno para o Corinthians, que enfrenta três transfer bans na Fifa e busca alternativas para equilibrar as contas. O clube quitou recentemente o pagamento referente a uma quarta punição, no valor de US$ 225 mil (cerca de R$ 1,15 milhão na cotação atual), relacionada a uma multa disciplinar, mas ainda está longe de resolver todas as pendências.

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O clube foi condenado pela Fifa a pagar US$ 1,5 milhão (cerca de R$ 8 milhões) ao Philadelphia Union, dos Estados Unidos, pela contratação do volante José Martínez. A dívida resultou em um dos quatro transfer bans impostos ao Corinthians, que está impedido de registrar novos jogadores.

Outra punição ocorreu em razão do atraso no pagamento de R$ 8 milhões à CBF, referentes à quinta parcela de um acordo firmado na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD).

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transfer ban mais recente do Corinthians envolve a contratação do volante Charles, realizada em 2024, na gestão do ex-presidente Augusto Melo. O clube foi notificado pela Fifa em 20 de julho após uma dívida com o Midtjylland, da Dinamarca. O Timão acertou a compra do jogador por 1,6 milhão de euros, com pagamento dividido em três parcelas, mas deixou de quitar a última, no valor de 800 mil euros, cujo vencimento ocorreu em março de 2025. Diante do atraso, o clube dinamarquês acionou a entidade máxima do futebol.

Além disso, o Corinthians atrasou o pagamento dos salários em dois meses seguidos, mas conseguiu regularizar a situação posteriormente. O clube, porém, ainda possui pendências relacionadas aos direitos de imagem, que estão vencidos desde o mês passado.

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Transfer ban no Corinthians

  1. Fifa: dívida com o Philadelphia Union pela contratação de José Martínez; ❌ (Em aberto)
  2. Fifa: não pagamento de débito com o Midtjylland pela compra do volante Charles; ❌ (Em aberto)
  3. Fifa: multa pelo atraso no pagamento de José Martínez, Charles e Talles Magno; ✅ (Pago)
  4. CBF: atraso no pagamento da parcela de acordo firmado na CNRD; ❌ (Em aberto)
Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians
Wesley com a camisa do Corinthians, clube que o revelou (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Do Corinthians ao Al-Nassr: trajetória de Wesley

Corinthians negociou Wesley com o Al-Nassr em agosto de 2024. O clube saudita pagou US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões) pela transferência, com mais US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) previstos em bônus por metas atingidas.

Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

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Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Na última temporada, Wesley atuou por empréstimo na Real Sociedad, da Espanha. O atacante disputou cinco partidas pela equipe e fez parte do elenco que conquistou o título da Copa do Rei.

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Números de Wesley pelo Corinthians:

    1.
  1. 84 jogos (44 titular)
    2. 2.
  2. 6 gols
    3. 3.
  3. 4 assistências
    4. 4.
  4. 0.8 passes decisivos por jogo
    5. 5.
  5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
    6. 6.
  6. 2.3 dribles certos por jogo
    7. 7.
  7. 4.7 duelos ganhos por jogo
    8. 8.
  8. 1.5 faltas sofridas por jogo
    9. 9.
  9. 2 pênaltis sofridos
    10. 10.
  10. Nota Sofascore 6.86

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Wesley pelo Al-Nassr

  1. 40 jogos (16 titular)
  2. 5 gols
  3. 4 assistências
  4. 190 minutos para participar de gol
  5. 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
  6. 7.8 finalizações para marcar
  7. 0.7 passes decisivos por jogo
  8. 4 grandes chances criadas
  9. 1.6 dribles certos por jogo
  10. 48% de eficiência nos duelos
  11. 0.9 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.91

Wesley pelo Real Sociedad

  1. 5 jogos (1 titular)
  2. 0.2 finalização por jogo (0 no gol)
  3. 60% de eficiência nos dribles
  4. 0.6 dribles certos por jogo
  5. 1.2 duelos ganhos por jogo
  6. 0.2 falta sofrida por jogo
  7. Nota Sofascore 6.42

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