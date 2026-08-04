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Memphis Depay desembarca no Brasil para definir futuro com o Corinthians

Jogador evitou falar com a imprensa no Aeroporto de Guarulhos e deve se reunir com dirigentes nas próximas horas

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/08/2026 10:36
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Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay retorna ao Brasil nesta semana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O meia-atacante Memphis Depay chegou ao Brasil para concluir as negociações com o Corinthians. O jogador desembarcou no Aeroporto Internacional de Guarulhos na madrugada desta terça-feira (4).

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Sem falar com a imprensa, Memphis Depay deixou o local por uma saída alternativa, sem passar pela área de desembarque do aeroporto. O camisa 10 estava acompanhado de seus advogados, além do personal trainer Diego Pereira e da personal chef Paula Cardoso.

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Agora, a expectativa é que o jogador se reúna com representantes do Corinthians nas próximas horas para buscar um desfecho sobre sua permanência no clube.

Além da assinatura, o Corinthians também aguarda a realização dos exames médicos do atacante, que devem acontecer logo após aprovação nas minutas contratuais. O clube trata o procedimento como uma medida de rotina, que seria exigida para qualquer jogador.

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No caso de Memphis, os exames ganham uma atenção especial pelo período recente do atleta. O holandês esteve com a seleção da Holanda, disputou a Copa do Mundo e retorna ao clube após um período de alta exigência física.

Marcelo Paz ao telefone durantre treinamento no Corinthians
Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians)

Renovação de contrato com Memphis

A possível assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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