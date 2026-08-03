Mesmo suspensa, Cristiane acompanha Flamengo x Corinthians Atacante estava acompanha da esposa e dos filhos no estádio Luso-Brasileiro, nesta segunda-feira (3)

A atacante Cristiane fez questão de estar presente para apoiar o Flamengo na tarde desta segunda-feira (3), no estádio Luso-Brasileiro, na partida válida pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, contra o Corinthians. A veterana, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo no empate com o Grêmio na última rodada, acompanhou de perto o duelo importante para as Meninas da Gávea em busca da classificação ao mata-mata do torneio.

➡️Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino

Antes de a bola rolar, a camisa 11 foi vista à beira do gramado durante o aquecimento das equipes, carregando a filha Aurora no colo e incentivando as companheiras. Principal referência técnica e uma das líderes do elenco rubro-negro, Cristiane fez questão de demonstrar apoio ao time em um dos clássicos do futebol feminino. A jogadora também estava acompanhada do filho mais velho, Bento, e da esposa Ana Paula Garcia.

continua após a publicidade

O confronto tem peso significativo para o Flamengo. Jogando em casa, a equipe precisa da vitória para seguir firme na zona de classificação para o mata-mata do Brasileirão Feminino. Rubro-Negro aparece na oitava colocação, com 24 pontos, ocupando a última vaga para as quartas de final.

Do outro lado, o Corinthians entra em campo pressionando o líder São Paulo. As Brabas aparecem na segunda posição com um ponto a menos que o rival, e tentam conquistar os três pontos para retomar a liderança da competição.

continua após a publicidade

Sem sua principal atacante em campo, o Flamengo busca superar um dos favoritos ao título e dar um passo importante rumo à classificação.

Cristiane com Aurora no campo durante aquecimento de Flamengo x Corinthians (Foto: Igor Reis/Lance!)

Onde assistir Flamengo x Corinthians pelo Brasileirão Feminino

Único confronto desta segunda-feira pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino, Flamengo x Corinthians terá transmissão do SporTV e da GE TV, no YouTube. ➡️Clique para assistir no Sportv

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições. continua após a publicidade