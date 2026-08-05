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Cruzeiro anuncia contratação do atacante Wesley

O atacante chega por empréstimo

PorEduardo StatutiBelo Horizonte (MG)
05/08/2026 17:03
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Wesley é anunciado pelo Cruzeiro
Wesley é anunciado pelo Cruzeiro (Foto: Reprodução Cruzeiro)

O Cruzeiro anunciou, na tarde desta quarta-feira (5), a contratação do atacante Wesley. O jogador chega à Toca da Raposa II por empréstimo de uma temporada.

– O Cabuloso acertou a contratação do atacante por empréstimo com o Al-Nassr, da Arábia Saudita, até junho de 2027! – escreveu o clube em suas redes sociais.

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O atacante chega ao clube por empréstimo e com a divisão dos seus salários. Durante as tratativas, Wesley chegou a negociar com o Corinthians.

Internamente, o Timão via com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. No entanto, os problemas com transferban dificultaram o andamento das negociações.

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Enquanto isso, o Cruzeiro chegou a desistir de Wesley por causa das conversas com o Corinthians. Após as lesões de Sinisterra e Gabriel Pec, voltou a negociar.

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Carreira de Wesley

Revelado pelo Corinthians, Wesley se destacou no profissional em 2024 e foi negociado com o Al-Nassr por 20 milhões de dólares (cerca de R$ 110 milhões, na cotação da época).

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Wesley corre com a língua para fora e sorrindo vestindo a camisa branca do Corinthians
Wesley com a camisa do Corinthians, clube que o revelou (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians)

Pelo Alvinegro, ele disputou 80 partidas, marcou cinco gols e deu quatro assistências. Posteriormente, pelo clube da Arábia Saudita, entrou em campo 40 vezes, fez cinco gols e serviu os companheiros em quatro oportunidades.

Em 2026, Wesley foi emprestado ao Real Sociedad, da Espanha. Por lá, atuou apenas cinco vezes, sendo uma como titular, e não participou de gols.

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