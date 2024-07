Venda de Wesley será fundamental para movimentações do Corinthians no mercado; entenda

Wesley em ação pelo Corinthians (Foto: Rodrigo Coca / Agência Corinthians







Escrito por Lance! • Publicada em 25/07/2024 - 20:02 • São Paulo (SP)

Monitorado por diversos clubes do futebol europeu, Wesley deve deixar o Corinthians nesta janela de transferências. O clube paulista trabalha nos bastidores para aumentar os valores da negociação, mas assume receber menos que os 25 milhões de euros (R$ 153 milhões na atual cotação) estipulados inicialmente.

Um dos clubes interessados no jovem atacante, o Fenerbahçe, da Turquia, acenou com uma proposta de 18 milhões de euros (R$ 110 milhões) pela compra em definitivo do atacante, valor que não agradou a direção alvinegra.

Após revisão orçamentária para a atual temporada, o Corinthians formalizou que pretende arrecadar R$ 133 milhões com vendas de atletas. Com a saída de Gabriel Moscardo ao PSG, da França, o clube paulista recebeu R$ 108 milhões no início de 2024 e pode superar o montante com a transferência de Wesley.

A saída, inclusive, tem o potencial para auxiliar os planos do Timão no mercado, que busca opções para o setor ofensivo depois da saída de Gustavo Mosquito. Com o iminente anúncio da Esportes da Sorte como novo patrocinador máster, o Corinthians teria fluxo de caixa para reforçar o elenco dirigido por Ramón Díaz - principalmente no setor ofensivo.

Um ponta com capacidade de levar vantagem em jogadas individuais é um pedido do comandante argentino, que possui apenas Wesley com essas características no elenco. Brian Rodríguez, do América-MEX, foi procurado pelo time paulista, mas as acusações de assédio sexual congelaram as negociações.