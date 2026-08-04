Classificados nas oitavas de final da Copa do Brasil faturam alta premiação Jogos decisivos das oitavas começam nesta terça e classificação aumenta faturamento com prêmio das equipes

Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil 2026 começam nesta terça-feira (4), com os confrontos entre Juventude e Atlético Mineiro e Remo e Santos. Os duelos já definem os primeiros classificados às quartas, que faturam uma alta premiação pela vaga na próxima fase. O torneio é o mais rentável do futebol brasileiro e tem premiação total máxima de R$ 99,25 milhões.

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Nesta fase, apenas o Juventude disputa a Série B, o que significa que o clube jogou três fases a mais que os integrantes da Série A do Brasileirão, que só entraram a partir da última rodada de confrontos. O time gaúcho já faturou R$ 7,59 milhões de premiação pelas classificações. As equipes da elite nacional entraram na quinta fase, que inicia com o bônus R$ 2 milhões.

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Os clubes que garantirem a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil levam para casa mais R$ 4 milhões em premiação. Proporcionalmente, o valor é um pouco menor do que foi pago na mesma fase em 2025, que era de R$ 4,7 milhões.

Nesse ano, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou um reajuste nos valores das premiações. No ano passado, o Corinthians faturou R$ 97,79 milhões com o título da copa. A CBF manteve a estratégia de pagar valores progressivos a cada fase disputada e, nas rodadas iniciais, a cifra muda de acordo com o grupo que cada clube pertence. A Copa do Brasil passou por uma reformulação e terá um formato inédito, com mais etapas e 126 equipes na disputa.

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Premiação para as próximas fases

Para as semifinais, a CBF paga mais R$ 9 milhões aos quatro melhores da copa nesta edição. Para a final, a entidade segue pagando uma premiação pesada e, ao contrário das outras rodadas, tem um aumento em relação à temporada passada.

A CBF manteve a estratégia de valorizar a decisão da copa por aumentar significativamente o valor do prêmio entre as semis e a final. Em 2026, o valor é quase quatro vezes maior entre o vice-campeão e um semifinalista.

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Na decisão, o campeão receberá, no mínimo, R$ 34 milhões se ficar com o vice-campeonato. O clube que vencer, fatura R$ 78 milhões apenas pelo jogo da taça. A cifra é a maior da história paga pela CBF pelo jogo do título.