Corinthians só reverteu desvantagem de dois gols na Copa do Brasil cinco vezes Timão precisará de placar largo na Neo Química Arena para avançar às quartas de final do torneio

Diante do Internacional, na quinta-feira (6), o Corinthians precisará conquistar um resultado raro em sua história na Copa do Brasil para avançar às quartas de final. O Timão só conseguiu reverter uma desvantagem de dois ou mais gols na competição em apenas cinco oportunidades, sendo que duas delas foram para as penalidades. O dado mostra o nível de dificuldade de bater um rival neste cenário.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

O desempenho do Corinthians quando perdeu o jogo de ida não é tão negativo. A equipe saiu atrás no mata-mata 28 vezes ao longo de todas as edições da Copa do Brasil e virou o placar em 14 delas, um aproveitamento de 50%. Mas apenas cinco delas eram desvantagens maiores que um gol. Curiosamente, três dessas viradas aconteceram em edições recentes do torneio, em 2022 e 2023.

continua após a publicidade

Em 2022, quando chegou à final e perdeu para o Flamengo, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense na ida das quartas de final por 2 a 0, mas reverteu para um 4 a 1 na Neo Química Arena e garantiu a classificação naquela edição. No ano seguinte, foram duas viradas de placar em sequência.

Na terceira fase, perdeu por 2 a 0 para o Remo e devolveu o placar em casa, o que levou o jogo para as penalidades. O Timão bateu a equipe paraense por 5 a 4 nas cobranças e avançou às oitavas de final, para enfrentar o Atlético Mineiro. Contra o Galo, o cenário mais uma vez se repete. Perde a ida por 2 a 0 fora de casa e, na Neo Química Arena, vence pela mesma diferença e avança nas penalidades por 3 a 1.

continua após a publicidade

Antes, as classificações por uma desvantagem de dois gols ou mais haviam ocorrido em 2005 e 2008. A primeira delas foi um jogo histórico contra o Cianorte-PR, pela segunda fase. Após perder a ida por 3 a 0, o Corinthians aplica uma goleada de 5 a 1, comandada por Carlos Tévez e Roger Flores, com dois gols cada um.

Três anos depois, a vítima foi o Goiás. Pelas oitavas de final, o Esmeraldino venceu por 3 a 1 no Serra Dourada com uma grande atuação de Paulo Baier, que fez dois gols. Na volta, Rincón duas vezes, André Santos e Herrera construíram uma goleada por 4 a 0 e garantiram a classificação. Coincidentemente, assim como foi em 2022, essa também foi uma edição em que o Timão chegou à final e ficou com o vice-campeonato, quando perdeu para o Sport na decisão.

continua após a publicidade

Desempenho do Corinthians em 2026

Se de um lado as estatísticas históricas evidenciam a dificuldade da virada do Corinthians, os números em 2026 jogam mais a favor do Timão. Neste ano, das 17 vitórias da equipe, nove delas foram por dois gols ou mais de diferença, sendo seis na Neo Química Arena, duas fora de casa e uma em mando neutro, diante do Flamengo na final da Supercopa.

Nesse recorte recente dos placares com dois ou mais gols, é importante ressaltar que a maioria dos jogos foi diante de adversários com nível alto. Além do próprio Flamengo, o Corinthians venceu três partidas na Libertadores, contra Peñarol, Santa Fe e Platense, duas no Brasileirão, diante de Remo e Grêmio, e uma contra o RB Bragantino no Paulistão. Os outros dois jogos do estadual foram contra Capivariano e Ponte Preta.

continua após a publicidade

Mesmo em partidas em que o nível de exigência técnica e de concentração eram altos, o Corinthians já deu respostas neste ano de que pode arrancar o resultado necessário para passar de fase, nem que seja buscando a classificação nas penalidades. Boa parte desses jogos sob o comando de Fernando Diniz.

A entrevista do treinador após a derrota para o Inter corrobora com as estatísticas da temporada. O treinador admitiu o mau jogo, mas destacou o potencial da equipe atuando como mandante e afirmou que vê o Timão com chances de classificação na quinta-feira.

continua após a publicidade

- Primeira coisa é acreditar, não é uma situação fácil. Procurar fazer nosso melhor. Já fizemos ótimas partidas em casa, o mínimo é acreditar. O time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem uma grande equipe, bem treinada. Temos que acreditar até o final e fazer o nosso melhor - disse o técnico.

Elenco do Corinthians antes de partida contra o Inter, pela Copa do Brasil. (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Desempenho do Corinthians nas viradas da Copa do Brasil

Confrontos em que perdeu o jogo de ida: 28 partidas Classificações: 14 partidas (50% de aproveitamento) Desvantagens de 2 ou mais gols revertidas em classificações: cinco partidas

Jogos em que o Corinthians classificou perdendo a ida

1989 - 1ª fase

Sampaio Corrêa 3 x 2 Corinthians

Corinthians (C) 1 x 0 Sampaio Corrêa

1997 - quartas

Corinthians 1 x 1 Athletico

Athletico 2 x 6 Corinthians

2005 - 2ª fase

Cianorte 3 x 0 Corinthians

Corinthians 5 x 1 Cianorte

2008 - 3ª fase

Goiás 3 x 1 Corinthians

Corinthians 4 x 0 Goiás

2008 - semifinais

Botafogo 2 x 1 Corinthians

Corinthians (C) 2 x 1 Botafogo

2009 - oitavas

Athletico 3 x 2 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Athletico

2013 - oitavas

Luverdense 1 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Luverdense

2014 - oitavas

Bragantino 1 x 0 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Bragantino

2019 - 4ª fase

Chapecoense 1 x 0 Corinthians

Corinthians 2 x 0 Chapecoense

2022 - quartas

Atlético-GO 2 x 0 Corinthians

Corinthians 4 x 1 Atlético-GO

2023 - 3ª fase

Remo 2 x 0 Corinthians

Corinthians (C) 2 x 0 Remo

2023 - oitavas

Atlético-MG 2 x 0 Corinthians

Corinthians (C) 2 x 0 Atlético-MG

2023 - quartas

América-MG 1 x 0 Corinthians

Corinthians 3 x 2 América-MG

2024 - quartas

Juventude 2 x 1 Corinthians

Corinthians 3 x 1 Juventude

Desvantagens de dois gols ou mais revertidas:

2005 (2ª fase vs Cianorte): Perdeu a ida por 3 gols (0 x 3) e venceu na volta por 5 x 1 2008 (3ª fase vs Goiás): Perdeu a ida por 2 gols (1 x 3) e venceu na volta por 4 x 0 2022 (Quartas vs Atlético-GO): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2) e venceu na volta por 4 x 1 2023 (3ª fase vs Remo): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2), fez 2 x 0 na volta e passou nos pênaltis 2023 (Oitavas vs Atlético-MG): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2), fez 2 x 0 na volta e passou nos pênaltis

🍀Aposte no Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.