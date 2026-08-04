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Corinthians só reverteu desvantagem de dois gols na Copa do Brasil cinco vezes

Timão precisará de placar largo na Neo Química Arena para avançar às quartas de final do torneio

PorVinicius Barbosa HarfushSão Paulo (SP)
04/08/2026 05:05
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Corinthians perdeu para o Inter na partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil
Corinthians perdeu para o Inter na partidas de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. (Foto: Roberto Vinicius/AGIF/Folhapress)

Diante do Internacional, na quinta-feira (6), o Corinthians precisará conquistar um resultado raro em sua história na Copa do Brasil para avançar às quartas de final. O Timão só conseguiu reverter uma desvantagem de dois ou mais gols na competição em apenas cinco oportunidades, sendo que duas delas foram para as penalidades. O dado mostra o nível de dificuldade de bater um rival neste cenário.

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O desempenho do Corinthians quando perdeu o jogo de ida não é tão negativo. A equipe saiu atrás no mata-mata 28 vezes ao longo de todas as edições da Copa do Brasil e virou o placar em 14 delas, um aproveitamento de 50%. Mas apenas cinco delas eram desvantagens maiores que um gol. Curiosamente, três dessas viradas aconteceram em edições recentes do torneio, em 2022 e 2023.

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Em 2022, quando chegou à final e perdeu para o Flamengo, o Corinthians perdeu para o Atlético Goianiense na ida das quartas de final por 2 a 0, mas reverteu para um 4 a 1 na Neo Química Arena e garantiu a classificação naquela edição. No ano seguinte, foram duas viradas de placar em sequência.

Na terceira fase, perdeu por 2 a 0 para o Remo e devolveu o placar em casa, o que levou o jogo para as penalidades. O Timão bateu a equipe paraense por 5 a 4 nas cobranças e avançou às oitavas de final, para enfrentar o Atlético Mineiro. Contra o Galo, o cenário mais uma vez se repete. Perde a ida por 2 a 0 fora de casa e, na Neo Química Arena, vence pela mesma diferença e avança nas penalidades por 3 a 1.

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Antes, as classificações por uma desvantagem de dois gols ou mais haviam ocorrido em 2005 e 2008. A primeira delas foi um jogo histórico contra o Cianorte-PR, pela segunda fase. Após perder a ida por 3 a 0, o Corinthians aplica uma goleada de 5 a 1, comandada por Carlos Tévez e Roger Flores, com dois gols cada um.

Três anos depois, a vítima foi o Goiás. Pelas oitavas de final, o Esmeraldino venceu por 3 a 1 no Serra Dourada com uma grande atuação de Paulo Baier, que fez dois gols. Na volta, Rincón duas vezes, André Santos e Herrera construíram uma goleada por 4 a 0 e garantiram a classificação. Coincidentemente, assim como foi em 2022, essa também foi uma edição em que o Timão chegou à final e ficou com o vice-campeonato, quando perdeu para o Sport na decisão.

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Desempenho do Corinthians em 2026

Se de um lado as estatísticas históricas evidenciam a dificuldade da virada do Corinthians, os números em 2026 jogam mais a favor do Timão. Neste ano, das 17 vitórias da equipe, nove delas foram por dois gols ou mais de diferença, sendo seis na Neo Química Arena, duas fora de casa e uma em mando neutro, diante do Flamengo na final da Supercopa.

Nesse recorte recente dos placares com dois ou mais gols, é importante ressaltar que a maioria dos jogos foi diante de adversários com nível alto. Além do próprio Flamengo, o Corinthians venceu três partidas na Libertadores, contra Peñarol, Santa Fe e Platense, duas no Brasileirão, diante de Remo e Grêmio, e uma contra o RB Bragantino no Paulistão. Os outros dois jogos do estadual foram contra Capivariano e Ponte Preta.

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Mesmo em partidas em que o nível de exigência técnica e de concentração eram altos, o Corinthians já deu respostas neste ano de que pode arrancar o resultado necessário para passar de fase, nem que seja buscando a classificação nas penalidades. Boa parte desses jogos sob o comando de Fernando Diniz.

A entrevista do treinador após a derrota para o Inter corrobora com as estatísticas da temporada. O treinador admitiu o mau jogo, mas destacou o potencial da equipe atuando como mandante e afirmou que vê o Timão com chances de classificação na quinta-feira.

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- Primeira coisa é acreditar, não é uma situação fácil. Procurar fazer nosso melhor. Já fizemos ótimas partidas em casa, o mínimo é acreditar. O time tem potencial para fazer, mesmo sabendo que o Inter tem uma grande equipe, bem treinada. Temos que acreditar até o final e fazer o nosso melhor - disse o técnico.

Elenco do Corinthians antes de partida contra o Inter, pela Copa do Brasil
Elenco do Corinthians antes de partida contra o Inter, pela Copa do Brasil. (Foto: Edu Andrade/Fatopress/Folhapress)

Desempenho do Corinthians nas viradas da Copa do Brasil

  1. Confrontos em que perdeu o jogo de ida: 28 partidas
  2. Classificações: 14 partidas (50% de aproveitamento)
  3. Desvantagens de 2 ou mais gols revertidas em classificações: cinco partidas

Jogos em que o Corinthians classificou perdendo a ida

1989 - 1ª fase

  • Sampaio Corrêa 3 x 2 Corinthians
  • Corinthians (C) 1 x 0 Sampaio Corrêa

1997 - quartas

  • Corinthians 1 x 1 Athletico
  • Athletico 2 x 6 Corinthians

2005 - 2ª fase

  • Cianorte 3 x 0 Corinthians
  • Corinthians 5 x 1 Cianorte

2008 - 3ª fase

  • Goiás 3 x 1 Corinthians
  • Corinthians 4 x 0 Goiás

2008 - semifinais

  • Botafogo 2 x 1 Corinthians
  • Corinthians (C) 2 x 1 Botafogo

2009 - oitavas

  • Athletico 3 x 2 Corinthians
  • Corinthians 2 x 0 Athletico

2013 - oitavas

  • Luverdense 1 x 0 Corinthians
  • Corinthians 2 x 0 Luverdense

2014 - oitavas

  • Bragantino 1 x 0 Corinthians
  • Corinthians 3 x 1 Bragantino

2019 - 4ª fase

  • Chapecoense 1 x 0 Corinthians
  • Corinthians 2 x 0 Chapecoense

2022 - quartas

  • Atlético-GO 2 x 0 Corinthians
  • Corinthians 4 x 1 Atlético-GO

2023 - 3ª fase

  • Remo 2 x 0 Corinthians
  • Corinthians (C) 2 x 0 Remo

2023 - oitavas

  • Atlético-MG 2 x 0 Corinthians
  • Corinthians (C) 2 x 0 Atlético-MG

2023 - quartas

  • América-MG 1 x 0 Corinthians
  • Corinthians 3 x 2 América-MG

2024 - quartas

  • Juventude 2 x 1 Corinthians
  • Corinthians 3 x 1 Juventude

Desvantagens de dois gols ou mais revertidas:

  1. 2005 (2ª fase vs Cianorte): Perdeu a ida por 3 gols (0 x 3) e venceu na volta por 5 x 1
  2. 2008 (3ª fase vs Goiás): Perdeu a ida por 2 gols (1 x 3) e venceu na volta por 4 x 0
  3. 2022 (Quartas vs Atlético-GO): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2) e venceu na volta por 4 x 1
  4. 2023 (3ª fase vs Remo): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2), fez 2 x 0 na volta e passou nos pênaltis
  5. 2023 (Oitavas vs Atlético-MG): Perdeu a ida por 2 gols (0 x 2), fez 2 x 0 na volta e passou nos pênaltis

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