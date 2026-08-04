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Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final

Quatro jogos terminaram empatados por 0 a 0 e dez times não balançaram as redes

PorPedro WerneckRio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 10:23
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Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil
Lucho Acosta se lamenta durante jogo entre Fluminense e Vasco na Copa do Brasil (Foto: Pedro Henrique De Almeida / Photo Premium / Folhapress)

Pela primeira vez na história, quatro jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil terminaram empatados por 0 a 0. Os nove gols marcados nos oito confrontos também representam a segunda pior marca de todos os tempos, empatada com a edição de 2019 e atrás apenas do torneio de 1990, no qual só saíram oito gols na mesma fase.

Em média, 19 gols são registrados nas oito partidas iniciais das oitavas de final, ou seja, o índice da atual competição foi menos da metade do esperado.

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A rodada chamou atenção porque logo os três primeiros jogos, realizados no sábado (1º), terminaram sem gols: Vasco x Fluminense, Atlético-MG x Juventude e Santos x Remo. Depois, apenas o confronto entre Chapecoense e Cruzeiro repetiu o placar. No entanto, Corinthians e Vitória também não balançaram as redes em seus compromissos. Portanto, 10 dos 16 times passaram em branco.

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Resultados das oitavas da Copa do Brasil de 2026:

  1. Vasco 0 x 0 Fluminense (volta: 05/08, às 19h30)
  2. Atlético-MG 0 x 0 Juventude (volta: 04/08, às 18h30)
  3. Santos 0 x 0 Remo (volta: 04/08, às 21h30)
  4. Palmeiras 3 x 0 Fortaleza (volta: 05/08, às 21h30)
  5. Mirassol 1 x 1 Grêmio (volta: 05/08, às 19h30)
  6. Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro (volta: 05/08, às 19h)
  7. Internacional 2 x 0 Corinthians (volta: 06/08, às 20h)
  8. Athletico-PR 2 x 0 Vitória (volta: 06/08, às 20h)

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Marca dos jogos de ida das oitavas por edição:

EdiçãoGolsEmpates por 0 a 0

1989

19

2

1990

8

2

1991

15

1

1992

17

3

1993

17

1

1994

11

2

1995

19

0

1996

21

2

1997

22

0

1998

29

0

1999

30

0

2000

22

1

2001

27

1

2002

22

1

2003

27

0

2004

16

1

2005

17

1

2006

27

0

2007

22

0

2008

18

1

2009

21

2

2010

24

0

2011

20

0

2012

15

1

2013

18

0

2014

20

0

2015

17

0

2016

25

0

2017

16

2

2018

18

2

2019

9

3

2020

17

1

2021

26

0

2022

18

1

2023

16

2

2024

19

1

2025

15

2

2026

9

4

Média

19,18

1,05

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