Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final Quatro jogos terminaram empatados por 0 a 0 e dez times não balançaram as redes

Pela primeira vez na história, quatro jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil terminaram empatados por 0 a 0. Os nove gols marcados nos oito confrontos também representam a segunda pior marca de todos os tempos, empatada com a edição de 2019 e atrás apenas do torneio de 1990, no qual só saíram oito gols na mesma fase.

Em média, 19 gols são registrados nas oito partidas iniciais das oitavas de final, ou seja, o índice da atual competição foi menos da metade do esperado.

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A rodada chamou atenção porque logo os três primeiros jogos, realizados no sábado (1º), terminaram sem gols: Vasco x Fluminense, Atlético-MG x Juventude e Santos x Remo. Depois, apenas o confronto entre Chapecoense e Cruzeiro repetiu o placar. No entanto, Corinthians e Vitória também não balançaram as redes em seus compromissos. Portanto, 10 dos 16 times passaram em branco.

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Resultados das oitavas da Copa do Brasil de 2026:

Vasco 0 x 0 Fluminense (volta: 05/08, às 19h30) Atlético-MG 0 x 0 Juventude (volta: 04/08, às 18h30) Santos 0 x 0 Remo (volta: 04/08, às 21h30) Palmeiras 3 x 0 Fortaleza (volta: 05/08, às 21h30) Mirassol 1 x 1 Grêmio (volta: 05/08, às 19h30) Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro (volta: 05/08, às 19h) Internacional 2 x 0 Corinthians (volta: 06/08, às 20h) Athletico-PR 2 x 0 Vitória (volta: 06/08, às 20h)

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Marca dos jogos de ida das oitavas por edição: