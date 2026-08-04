Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de final
Quatro jogos terminaram empatados por 0 a 0 e dez times não balançaram as redes
Pela primeira vez na história, quatro jogos de ida das oitavas de final da Copa do Brasil terminaram empatados por 0 a 0. Os nove gols marcados nos oito confrontos também representam a segunda pior marca de todos os tempos, empatada com a edição de 2019 e atrás apenas do torneio de 1990, no qual só saíram oito gols na mesma fase.
Em média, 19 gols são registrados nas oito partidas iniciais das oitavas de final, ou seja, o índice da atual competição foi menos da metade do esperado.
A rodada chamou atenção porque logo os três primeiros jogos, realizados no sábado (1º), terminaram sem gols: Vasco x Fluminense, Atlético-MG x Juventude e Santos x Remo. Depois, apenas o confronto entre Chapecoense e Cruzeiro repetiu o placar. No entanto, Corinthians e Vitória também não balançaram as redes em seus compromissos. Portanto, 10 dos 16 times passaram em branco.
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Resultados das oitavas da Copa do Brasil de 2026:
- Vasco 0 x 0 Fluminense (volta: 05/08, às 19h30)
- Atlético-MG 0 x 0 Juventude (volta: 04/08, às 18h30)
- Santos 0 x 0 Remo (volta: 04/08, às 21h30)
- Palmeiras 3 x 0 Fortaleza (volta: 05/08, às 21h30)
- Mirassol 1 x 1 Grêmio (volta: 05/08, às 19h30)
- Chapecoense 0 x 0 Cruzeiro (volta: 05/08, às 19h)
- Internacional 2 x 0 Corinthians (volta: 06/08, às 20h)
- Athletico-PR 2 x 0 Vitória (volta: 06/08, às 20h)
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Marca dos jogos de ida das oitavas por edição:
|Edição
|Gols
|Empates por 0 a 0
1989
19
2
1990
8
2
1991
15
1
1992
17
3
1993
17
1
1994
11
2
1995
19
0
1996
21
2
1997
22
0
1998
29
0
1999
30
0
2000
22
1
2001
27
1
2002
22
1
2003
27
0
2004
16
1
2005
17
1
2006
27
0
2007
22
0
2008
18
1
2009
21
2
2010
24
0
2011
20
0
2012
15
1
2013
18
0
2014
20
0
2015
17
0
2016
25
0
2017
16
2
2018
18
2
2019
9
3
2020
17
1
2021
26
0
2022
18
1
2023
16
2
2024
19
1
2025
15
2
2026
9
4
Média
19,18
1,05
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