Corinthians oficializa primeiro contrato profissional com joia da base
Meia de 16 anos, que está no clube desde 2017, assinou vínculo válido por três temporadas
O meia Léo Rodrigues assinou, nesta terça-feira (4), o primeiro contrato profissional com o Corinthians. O vínculo entre o clube e o atleta de 16 anos tem duração de três temporadas.
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Leonardo Rodrigues Silva integra as categorias de base do Timão desde 2017. No período, o jogador se destacou nas equipes de formação e também foi convocado para defender a Seleção Brasileira nas categorias de base.
Após oficializar o primeiro contrato profissional, o meia celebrou o momento e destacou a identificação construída com o clube desde a infância.
— Fico muito feliz em realizar esse sonho de criança e assinar com o clube onde estou desde os seis anos. Só tenho a agradecer pela confiança e por sempre acreditar em mim, no meu potencial. Quero conquistar grandes coisas com a camisa do Corinthians e me tornar um grande jogador nesse clube gigante — disse.
O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, ressaltou a importância da assinatura do contrato e afirmou que a permanência do atleta reforça o trabalho desenvolvido pelo clube na formação de jovens talentos.
— Gostaria de destacar a importância da assinatura do primeiro contrato profissional do Léo, mais uma revelação da nossa base. Este momento representa muito mais do que um simples acordo: é um sinal claro da confiança mútua entre o clube e o jogador. O Corinthians é, sem dúvida, o clube ideal para que o Léo continue seu desenvolvimento. Com o apoio certo, ele poderá proporcionar muitas alegrias à nossa Fiel Torcida — afirmou.
Veja a publicação completa de Léo Rodrigues
Contrato profissional!!!
Muito feliz e grato por esse novo ciclo na minha vida. Hoje estou realizando um dos maiores sonhos que eu tinha desde criança: assinar o meu primeiro contrato profissional.
Quero agradecer ao Corinthians, clube que defendo desde os seis anos de idade e onde sempre sonhei viver esse momento. Sou muito grato por tudo que o clube fez e faz por mim.
Também quero agradecer aos meus pais e à minha família, que sempre estiveram do meu lado, me apoiando em todos os momentos e nunca deixaram eu desistir dos meus sonhos.
Esperei por esse dia durante muitos anos e sei que essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e da ajuda de muitas pessoas.
Mas tenho certeza de que isso é só o começo. Ainda tenho muitos sonhos para realizar e vou continuar trabalhando, com humildade e muita vontade de evoluir, para construir uma linda história com essa camisa.
Obrigado, Deus, por me permitir viver esse momento. Que venham muitos outros!
Deus na frente!
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