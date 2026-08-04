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À espera do novo contrato, Memphis passa por bateria de exames em São Paulo

Meia-atacante cumpriu uma das últimas etapas previstas da possível oficialização

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
04/08/2026 19:01
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Memphis Depay, camisa 10 do Corinthians
Memphis esteve em um hospital de São Paulo para realizar exames médicos exigidos pelo Corinthians (Foto: Alex Miranda/AtoPress/Folhapress)

O meia-atacante Memphis Depay passou por exames médicos na tarde desta terça-feira (4), em São Paulo, uma exigência do Corinthians antes da renovação de contrato. Agora, o clube aguarda os resultados para dar sequência ao processo e oficializar a assinatura do novo vínculo.

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Memphis Depay permaneceu no hospital por cerca de três horas e, em seguida, retornou ao hotel onde está hospedado, em São Paulo. O atacante está acompanhado de seus advogados, além do personal trainer Diego Pereira e da personal chef Paula Cardoso. A informação foi publicada inicialmente pelo Ge.

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Com o acordo encaminhado, Memphis é esperado nesta quarta-feira (5) no CT Dr. Joaquim Grava. A tendência é que, caso os exames médicos sejam aprovados e não haja novos entraves, o novo contrato seja assinado nas próximas horas.

O Corinthians mantém otimismo por um desfecho positivo após mais de um mês de negociações e impasses para a renovação do vínculo.

Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay retornou ao Brasil (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Renovação de contrato com Memphis

A possível assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do Corinthians quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

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A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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