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Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino

Gol das Brabas foi marcado por Jhonson ainda no primeiro tempo

PorIgor ReisNathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
03/08/2026 20:34
Atualizado há 0 minutos
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Em estádio com obra, Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians
Day Rodriguez acompanha jogo entre Flamengo e Corinthians em arquibancada com obra (Foto: Igor Reis/Lance!)

O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), no estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Com gol da atacante Johnson, marcado ainda nos minutos iniciais da partida, as Brabas chegaram aos 34 pontos, ultrapassaram o São Paulo e reassumiram a liderança da competição. Já o Rubro-Negro permanece com 23 pontos, na oitava colocação, e segue em situação delicada na briga por uma vaga no mata-mata.

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O Corinthians começou a partida impondo seu ritmo e controlando as principais ações ofensivas. A equipe paulista transformou a superioridade em vantagem logo no início, quando Johnson aproveitou a oportunidade para balançar as redes e marcar o único gol do confronto. Mesmo tentando equilibrar as ações, o Flamengo encontrou dificuldades para criar chances claras durante a primeira etapa.

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No segundo tempo, o Flamengo cresceu na partida e passou a pressionar mais em busca do empate. O cenário ficou ainda mais favorável para as donas da casa após a expulsão da zagueira Dai Rodrigues, do Corinthians, que recebeu o segundo cartão amarelo em um lance que gerou princípio de confusão entre as atletas. Com uma jogadora a mais, o Rubro-Negro aumentou o volume ofensivo, chegou a acertar a trave e criou boas oportunidades, mas não conseguiu superar a defesa corintiana.

Mesmo pressionado nos minutos finais, o Corinthians segurou o resultado e confirmou uma vitória importante fora de casa para voltar ao topo da tabela do Brasileirão Feminino. O Flamengo, por sua vez, desperdiçou a chance de se consolidar na zona de classificação e segue pressionado na reta final da primeira fase da competição.

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Cristiane marcou presença na partida

Mesmo suspensa por acúmulo de cartões amarelos, a atacante Cristiane marcou presença no estádio Luso-Brasileiro para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. A camisa 11 assistiu à partida das arquibancadas e apoiou as companheiras durante os 90 minutos, mesmo sem poder entrar em campo. A ausência da principal referência ofensiva rubro-negra foi sentida, especialmente nos momentos em que a equipe pressionou em busca do empate na segunda etapa, mas esbarrou na defesa corintiana e acabou derrotada por 1 a 0.

Cristiane com a filha no colo
Cristiane marcou presença no estádio Luso-Brasileiro (Foto: Igor Reis / Lance!)

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