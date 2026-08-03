Corinthians vence o Flamengo no Luso-Brasileiro e retoma a liderança do Brasileirão Feminino
Gol das Brabas foi marcado por Jhonson ainda no primeiro tempo
O Corinthians venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta segunda-feira (3), no estádio Luso-Brasileiro, pela 14ª rodada do Brasileirão Feminino. Com gol da atacante Johnson, marcado ainda nos minutos iniciais da partida, as Brabas chegaram aos 34 pontos, ultrapassaram o São Paulo e reassumiram a liderança da competição. Já o Rubro-Negro permanece com 23 pontos, na oitava colocação, e segue em situação delicada na briga por uma vaga no mata-mata.
Gerente comenta sobre nova casa das Spartanas e futuro do futebol feminino no América-MG
➡️ Tudo sobre Futebol Feminino agora no WhatsApp. Siga nosso novo canal Lance! Futebol Feminino
O Corinthians começou a partida impondo seu ritmo e controlando as principais ações ofensivas. A equipe paulista transformou a superioridade em vantagem logo no início, quando Johnson aproveitou a oportunidade para balançar as redes e marcar o único gol do confronto. Mesmo tentando equilibrar as ações, o Flamengo encontrou dificuldades para criar chances claras durante a primeira etapa.
No segundo tempo, o Flamengo cresceu na partida e passou a pressionar mais em busca do empate. O cenário ficou ainda mais favorável para as donas da casa após a expulsão da zagueira Dai Rodrigues, do Corinthians, que recebeu o segundo cartão amarelo em um lance que gerou princípio de confusão entre as atletas. Com uma jogadora a mais, o Rubro-Negro aumentou o volume ofensivo, chegou a acertar a trave e criou boas oportunidades, mas não conseguiu superar a defesa corintiana.
Mesmo pressionado nos minutos finais, o Corinthians segurou o resultado e confirmou uma vitória importante fora de casa para voltar ao topo da tabela do Brasileirão Feminino. O Flamengo, por sua vez, desperdiçou a chance de se consolidar na zona de classificação e segue pressionado na reta final da primeira fase da competição.
Cristiane marcou presença na partida
Mesmo suspensa por acúmulo de cartões amarelos, a atacante Cristiane marcou presença no estádio Luso-Brasileiro para acompanhar o duelo entre Flamengo e Corinthians. A camisa 11 assistiu à partida das arquibancadas e apoiou as companheiras durante os 90 minutos, mesmo sem poder entrar em campo. A ausência da principal referência ofensiva rubro-negra foi sentida, especialmente nos momentos em que a equipe pressionou em busca do empate na segunda etapa, mas esbarrou na defesa corintiana e acabou derrotada por 1 a 0.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Feminino. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições
Futebol Feminino
Mesmo suspensa, Cristiane acompanha Flamengo x CorinthiansHá 2 horas
Futebol Feminino
Gerente comenta sobre nova casa das Spartanas e futuro do futebol feminino no América-MGHá 8 horas
Onde Assistir
Flamengo x Corinthians: onde assistir, horário e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão FemininoHá 10 horas
Futebol Feminino
Flamengo x Corinthians: duelo coloca vaga no mata-mata e liderança em jogo no Brasileirão FemininoHá 10 horas
Onde Assistir
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda-feira (03/08/2026)Há 14 horas
Futebol Feminino
Ketlen volta a marcar após maternidade, e Santos goleia JuventudeHá 1 dia
Mais LANCE!