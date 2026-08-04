Com dúvidas, Corinthians inicia preparação para decisão contra o Internacional
Elenco teve primeira atividade tática antes da partida de quinta-feira (06), às 20h, pela Copa do Brasil
O Corinthians iniciou, na manhã desta terça-feira (4), a preparação para o duelo decisivo contra o Internacional, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena, e vale uma vaga nas quartas de final da competição.
Após o dia de folga na segunda-feira (3), o elenco se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e começou as atividades com uma ativação física na academia. Na sequência, os jogadores foram ao campo, onde o técnico Fernando Diniz comandou os primeiros trabalhos táticos voltados para o confronto diante da equipe gaúcha.
A preparação será finalizada na tarde desta quarta-feira (5), com o último treinamento antes da partida na Neo Química Arena.
Derrotado no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por três ou mais gols garante a classificação direta às quartas de final da Copa do Brasil.
Departamento médico do Corinthians
O caso mais grave é o de Zakaria Labyad. Após sofrer uma torção no joelho esquerdo durante a partida, o meio-campista realizou exame de imagem e teve constatadas uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O clube informou que a data da cirurgia será divulgada nos próximos dias.
Yuri Alberto também preocupa o departamento médico do Timão. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia do clube. O camisa 9 entrou no intervalo da partida entre Corinthians x Athletico-PR, mas precisou ser substituído após sentir dores no local e deixou o campo chorando.
Outros possíveis desfalques do Corinthians para a partida são o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria. O atacante passou por cirurgia no joelho esquerdo após sofrer uma lesão no menisco. O procedimento foi realizado no dia 29 de julho, pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do clube, Dr. Ricardo Galotti.
Já Hugo Faria segue em fase de transição física e ainda não foi liberado para retornar aos treinamentos com o restante do elenco. Quem também não deve ir a campo é o atacante Memphis Depay, que segue em processo de renovação contratual com o Corinthians.
Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians
- Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil
- Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil
- 22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão
- Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores
- 23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão
- Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores
- 24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão
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