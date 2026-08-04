Com dúvidas, Corinthians inicia preparação para decisão contra o Internacional Elenco teve primeira atividade tática antes da partida de quinta-feira (06), às 20h, pela Copa do Brasil

O Corinthians iniciou, na manhã desta terça-feira (4), a preparação para o duelo decisivo contra o Internacional, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será disputada na quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena, e vale uma vaga nas quartas de final da competição.

Após o dia de folga na segunda-feira (3), o elenco se reapresentou no CT Dr. Joaquim Grava e começou as atividades com uma ativação física na academia. Na sequência, os jogadores foram ao campo, onde o técnico Fernando Diniz comandou os primeiros trabalhos táticos voltados para o confronto diante da equipe gaúcha.

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A preparação será finalizada na tarde desta quarta-feira (5), com o último treinamento antes da partida na Neo Química Arena.

Derrotado no jogo de ida, o Corinthians precisa vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis. Uma vitória por três ou mais gols garante a classificação direta às quartas de final da Copa do Brasil.

Fernando Diniz, técnico do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Departamento médico do Corinthians

O caso mais grave é o de Zakaria Labyad. Após sofrer uma torção no joelho esquerdo durante a partida, o meio-campista realizou exame de imagem e teve constatadas uma lesão no menisco e a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA). O clube informou que a data da cirurgia será divulgada nos próximos dias.

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Yuri Alberto também preocupa o departamento médico do Timão. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita e iniciou tratamento com a fisioterapia do clube. O camisa 9 entrou no intervalo da partida entre Corinthians x Athletico-PR, mas precisou ser substituído após sentir dores no local e deixou o campo chorando.

Outros possíveis desfalques do Corinthians para a partida são o atacante Vitinho e o lateral Hugo Faria. O atacante passou por cirurgia no joelho esquerdo após sofrer uma lesão no menisco. O procedimento foi realizado no dia 29 de julho, pelo Dr. Cohen, com acompanhamento do chefe do Departamento Médico do clube, Dr. Ricardo Galotti.

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Já Hugo Faria segue em fase de transição física e ainda não foi liberado para retornar aos treinamentos com o restante do elenco. Quem também não deve ir a campo é o atacante Memphis Depay, que segue em processo de renovação contratual com o Corinthians.

Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

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