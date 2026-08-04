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Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no Corinthians

Holandês desembarcou no Brasil na madrugada desta terça-feira (4)

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 12:19
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Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)
Cicinho debochou de pedido de Memphis no Corinthians (Foto: Reprodução Band)

Corinthians e Memphis seguem negociando por uma renovação contratual. O jogador holandês, inclusive, desembarcou em São Paulo na madrugada desta terça-feira (4). Diante do cenário, o ex-jogador Cicinho debochou de um possível pedido do atacante no novo contrato com o clube paulista.

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De acordo com o atual comentarista, o atleta pede duas datas para shows na Neo Química Arena. Ao tratar do assunto, durante o programa "Jogo Aberto", da Bando, nesta terça-feira (4), Cicinho usou da ironia para brincar com a exigência de Memphis no processo de renovação com o Corinthians.

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— O Memphis quer duas datas na Arena para eventuais shows. Eu já descobri por quê. Ele vai dar aula de administração. Como administrar dinheiro mesmo sem ganhar, porque ele não recebe. Se ele escrever um livro, eu compro — iniciou o ex-jogador, antes de ser questionado pela apresentadora Renata Fan.

— Mas que história é essa, Cicinho? — perguntou.

— Ele quer a Arena para shows em duas datas. Não sei o motivo. Deve ser alguma quermesse, não sei (risos) — concluiu.

Memphis Depay durante partida do Corinthians
Memphis Depay tem renovação encaminhada com o Corinthians e aguarda assinatura de contrato (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF/Folhapress)

Renovação de contrato com Memphis

A possível assinatura da renovação passou por ponderações tanto do lado do clube quanto do jogador. Ao longo do período de negociações, uma das principais questões a serem debatidas era a duração do contrato.

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Enquanto Memphis Depay defendia inicialmente um contrato de três temporadas, o Corinthians propunha um vínculo de dois anos. O atacante holandês, no entanto, aceitou a proposta do clube paulista e concordou com o acordo por duas temporadas.

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Outro tema "costurado" foi a negociação da dívida do Corinthians com Memphis. O atacante aceitou diluir os cerca de R$ 40 milhões que o Timão lhe deve ao longo do período em que permanecerá no clube, facilitando o fluxo financeiro da equipe, e aceitou diminuir seu salário em comparação ao contrato que terminou neste meio de ano.

A permanência de Memphis no Corinthians também passa por uma participação mais ativa do atacante em ações de marketing em conjunto com o Timão.

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