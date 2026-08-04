Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'
Mundo Deportivo, jornal da Catalunha, afirmou que o jogador passou do limite
As negociações entre Memphis Depay e o Corinthians ganharam destaque na imprensa espanhola nesta terça-feira (4). Em publicação sobre o tema, o "Mundo Deportivo" adotou um tom crítico ao comentar as supostas exigências do atacante para renovar contrato com o clube paulista e afirmou que o holandês teria "enlouquecido" com a lista de pedidos apresentada durante as conversas.
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O jornal espanhol tratou o assunto menos pelo andamento das negociações e mais pela natureza das condições atribuídas ao camisa 10. Na avaliação da publicação, as solicitações ultrapassariam uma discussão exclusivamente financeira e representariam um cenário incomum em uma renovação contratual.
Enquanto isso, a apuração do Lance! indica que o processo de renovação entrou na reta final. Memphis desembarcou no Brasil nesta terça-feira para concluir as tratativas e deve se reunir com dirigentes do Corinthians antes da assinatura do novo vínculo.
Críticas ao teor das supostas exigências
Ao abordar o caso, o Mundo Deportivo utilizou um título afirmando que Memphis teria "cruzado a linha" nas negociações com o Corinthians. Logo na abertura do texto, o veículo afirma que o atacante "enlouqueceu" ao apresentar uma lista de exigências que, segundo a publicação, vai muito além de salário e tempo de contrato.
Entre os pontos citados pelo jornal espanhol estão supostos pedidos envolvendo a utilização de um camarote na Neo Química Arena, a realização de eventos particulares no estádio e até uma participação em uma eventual premiação do Corinthians pelo Mundial de Clubes de 2029, mesmo que o jogador já não faça parte do elenco naquela ocasião.
A reportagem também menciona que parte dessas solicitações teria encontrado resistência da diretoria corintiana, especialmente nos tópicos ligados às premiações esportivas.
Negociação entre Memphis e Corinthians segue em andamento
Apesar do tom adotado pelo veículo espanhol, as conversas entre Corinthians e Memphis continuam avançando. Conforme apuração do Lance!, as partes já superaram os principais pontos da negociação e trabalham apenas nos últimos detalhes burocráticos para oficializar a renovação.
O atacante aceitou reduzir o tempo de contrato inicialmente desejado, concordando com um vínculo de duas temporadas. Além disso, houve entendimento para diluir ao longo do novo compromisso a dívida que o Corinthians possui com o jogador, estimada em cerca de R$ 40 milhões.
Outro ponto acertado envolve a redução salarial em relação ao contrato anterior e uma participação mais frequente do holandês em ações de marketing promovidas pelo clube.
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