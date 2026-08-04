Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Espanhóis repercutem supostas exigências de Memphis ao Corinthians: 'Enlouqueceu'

Mundo Deportivo, jornal da Catalunha, afirmou que o jogador passou do limite

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
04/08/2026 18:18
Favorite o Lance! no Google
Memphis Depay durante treinamento no Corinthians
Memphis Depay retorna ao Brasil nesta semana (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

As negociações entre Memphis Depay e o Corinthians ganharam destaque na imprensa espanhola nesta terça-feira (4). Em publicação sobre o tema, o "Mundo Deportivo" adotou um tom crítico ao comentar as supostas exigências do atacante para renovar contrato com o clube paulista e afirmou que o holandês teria "enlouquecido" com a lista de pedidos apresentada durante as conversas.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

O jornal espanhol tratou o assunto menos pelo andamento das negociações e mais pela natureza das condições atribuídas ao camisa 10. Na avaliação da publicação, as solicitações ultrapassariam uma discussão exclusivamente financeira e representariam um cenário incomum em uma renovação contratual.

continua após a publicidade

Enquanto isso, a apuração do Lance! indica que o processo de renovação entrou na reta final. Memphis desembarcou no Brasil nesta terça-feira para concluir as tratativas e deve se reunir com dirigentes do Corinthians antes da assinatura do novo vínculo.

Críticas ao teor das supostas exigências

Ao abordar o caso, o Mundo Deportivo utilizou um título afirmando que Memphis teria "cruzado a linha" nas negociações com o Corinthians. Logo na abertura do texto, o veículo afirma que o atacante "enlouqueceu" ao apresentar uma lista de exigências que, segundo a publicação, vai muito além de salário e tempo de contrato.

continua após a publicidade

Entre os pontos citados pelo jornal espanhol estão supostos pedidos envolvendo a utilização de um camarote na Neo Química Arena, a realização de eventos particulares no estádio e até uma participação em uma eventual premiação do Corinthians pelo Mundial de Clubes de 2029, mesmo que o jogador já não faça parte do elenco naquela ocasião.

A reportagem também menciona que parte dessas solicitações teria encontrado resistência da diretoria corintiana, especialmente nos tópicos ligados às premiações esportivas.

continua após a publicidade
Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)
Memphis Depay Corinthians x Platense (Foto: Miguel Schincariol / AFP)

Negociação entre Memphis e Corinthians segue em andamento

Apesar do tom adotado pelo veículo espanhol, as conversas entre Corinthians e Memphis continuam avançando. Conforme apuração do Lance!, as partes já superaram os principais pontos da negociação e trabalham apenas nos últimos detalhes burocráticos para oficializar a renovação.

O atacante aceitou reduzir o tempo de contrato inicialmente desejado, concordando com um vínculo de duas temporadas. Além disso, houve entendimento para diluir ao longo do novo compromisso a dívida que o Corinthians possui com o jogador, estimada em cerca de R$ 40 milhões.

continua após a publicidade

Outro ponto acertado envolve a redução salarial em relação ao contrato anterior e uma participação mais frequente do holandês em ações de marketing promovidas pelo clube.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Jogadores do Lyon comemorando gol na Champions League

Futebol Internacional

Lyon perde na Champions, e jornal aponta falta de Endrick como motivo

Há 2 minutos
Enner Valencia perdeu uma chance inacreditável em Equador x Curaçao. (Foto: MAURO PIMENTEL / AFP)

Futebol Internacional

Sem clube, Enner Valencia negocia acordo com gigante sul-americano

Há 3 minutos
Gustavo Garcia em treino do Famalicão

Futebol Internacional

Ex-Palmeiras, Gustavo Garcia projeta nova temporada pelo Famalicão

Há 12 minutos
Primeiras atividades de Paulo Victor com a Seleção Sub-20 serviram para observações e introduções de conceitos

Seleção Brasileira

Seleção Brasileira Sub-20 inicia preparação na Granja Comary com foco no Sul-Americano

Há 23 minutos
Rick comemora gol marcado pelo Talleres sobre o Platense, pelo Torneio Clausura

Futebol Internacional

Rick brilha em goleada do Talleres e elogia Jorge Sampaoli

Há 35 minutos
Ruggeri em apresentação no Atlético de Madrid

Futebol Internacional

Aston Villa mira lateral do Atlético de Madrid para substituir Digne

Há 46 minutos
Mais LANCE!
Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Time de Rayan vence por 10 a 1, e ex-Vasco passa em branco

Ídolo do Milan, Franco Baresi foi velado nesta terça-feira (4)

Torcedores e ídolos do Milan comparecem ao velório de Baresi

Gabi Nunes assinou com o Orlando Pride até o fim de 2026. (Orlando Pride/Divulgação)

Gabi Nunes é anunciada pelo Orlando Pride e jogará com Marta, Luana, Angelina e Rafaelle

Alisson e Pedrinho (reprodução Shakhtar)

Cria do Atlético inicia temporada em alta no futebol europeu

Newerton em ação pelo Shakthar Donestk

Ex-São Paulo, Newerton traça metas após título com Shakhtar Donetsk

Proposta da Fifa para criação de empresa para comercializar direitos da Copa do Mundo com investidores privados

Conheça a proposta que levou a Uefa a tentar tornar a Fifa ingovernável

Yan Couto em apresentação à Seleção Brasileira nos Estados Unidos

Yan Couto deixa Dortmund e se acerta com clube italiano

Henderson apresentado pelo Chelsea

Chelsea chega a 10 reforços e lidera gastos no futebol europeu

Vini Jr faz trabalho na academia durante pré-temporada com o Real Madrid

Vini Jr quebra o silêncio após retorno ao Real Madrid

Palacios - Vasco

Ex-Vasco, Palacios é alvo de investigação após operação contra tráfico de drogas

Presidente da Fifa, Gianni Infantino discursa durante evento nos Estados Unidos antes da final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

Cidades-sede dos EUA cobram Fifa por promessa milionária feita para a Copa do Mundo de 2026

Xabi Alonso orienta jogadores durante treino do Chelsea na pré-temporada

Premier League tem recorde de novos técnicos em início de temporada

Kerolin é a nova jogadora do Barcelona. (Barcelona/Divulgação)

Kerolin é anunciada pelo Barcelona e se torna maior transferência do clube no feminino