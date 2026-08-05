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Patrocinador do Corinthians negocia transmissão de torneio

Marca busca conectar público com plataforma

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
05/08/2026 11:53
Atualizado há 5 minutos
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Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo
Vozinha em entrevista coletiva pelo Colo-Colo (Foto: Rodrigo ARANGUA / AFP)

A Fatal Fans, atual patrocinadora do Corinthians, plataforma brasileira de conteúdo por assinatura que conecta criadores e assinantes, está negociando a aquisição dos direitos de transmissão do Campeonato Chileno. Se o acordo for concretizado, será a primeira competição esportiva exibida pela plataforma, marcando a entrada da empresa no mercado de transmissões de campeonatos de futebol.

O movimento representa mais um passo na estratégia de expansão da Fatal Fans, que vem ampliando sua atuação para além do segmento de conteúdo exclusivo e investindo em novas frentes de entretenimento digital. Recentemente, a empresa anunciou uma parceria com o Corinthians, reforçando sua aproximação com o esporte e consolidando sua presença em um dos mercados mais relevantes para o público.

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Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, busca ampliar marca em Campeonato Chileno (Foto: Divulgação)
Fatal Fans, patrocinadora do Corinthians, busca ampliar marca em Campeonato Chileno (Foto: Divulgação)

Patrocinador do Corinthians quer se aproximar com o público

Samuel Ongaratto, CBO da Fatal Fans afirmou que a marca busca aproximar o público com um conteúdo de interesse, não somente por criação de conteúdo digital, mas por exibição de competições relevantes na plataforma:

- A Fatal Fans nasceu para aproximar pessoas de conteúdos pelos quais elas realmente têm interesse. O esporte faz parte dessa estratégia de expansão e entendemos que existe espaço para oferecer ao público competições relevantes dentro da plataforma. A negociação pelo Campeonato Chileno representa um passo importante nessa direção e reforça nosso compromisso em diversificar a experiência dos assinantes com conteúdos de qualidade - afirma o responsável.

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Caso a negociação seja concluída, os assinantes da Fatal Fans poderão acompanhar uma competição que tradicionalmente revela talentos para o futebol sul-americano e reúne equipes frequentes em torneios como a Libertadores e a Sul-Americana.

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Considerado um dos principais torneios nacionais da América do Sul, o Campeonato Chileno reúne clubes tradicionais, como Colo-Colo, Universidad de Chile e Universidad Católica, além de atletas reconhecidos internacionalmente. Entre os destaques da atual temporada estão o volante Arturo Vidal, do Colo-Colo, e os atacantes Fernando Zampedri, da Universidad Católica, e Eduardo Vargas, da Universidad de Chile. O goleiro Vozinha, que fez sucesso na última edição da Copa do Mundo, também vai disputar a competição.

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A entrada no segmento de transmissões esportivas amplia o posicionamento da Fatal Fans como uma plataforma de entretenimento digital, reunindo diferentes formatos de conteúdo em um único ambiente e criando novas oportunidades de engajamento para usuários, criadores e parceiros comerciais.

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