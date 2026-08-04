Cruzeiro encaminha contratação de atacante formado no Corinthians e no Palmeiras O jogador de 21 anos chega com contrato de empréstimo

Com o encerramento das tratativas por Brian Rodríguez, o Cruzeiro encaminhou nesta terça-feira (4) a contratação do atacante João Costa, do Al-Ettifaq. Segundo apuração do Lance!, o atleta chega por empréstimo de uma temporada com opção de compra com valor fixado.

Nascido em Umarama, no Paraná, o jogador foi formado pelas categorias de base de Palmeiras e Corinthians. No Verdão, integrou a geração que revelou Endrick ao futebol mundial.

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Posteriormente, ainda nas categorias de base, foi negociado com a Roma. Na equipe italiana, apesar de fazer parte do elenco profissional, teve poucas oportunidades.

João Costa pela Roma (Foto: Reprodução)

Em setembro de 2024, João Costa acertou com o Al-Ettifaq. A equipe saudita investiu cerca de 9 milhões de euros pelo jogador (aproximadamente R$ 54 milhões na cotação da época).

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Naturalizado português, João Costa foi convocado para as seleções de base de Portugal. Em 2024, atuou pela Seleção Brasileira Sub-20.

A informação da negociação do Cruzeiro por João Costa foi divulgada pela Rádio Fã e confirmada pela reportagem do Lance!.

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Cruzeiro no mercado da bola

O Cruzeiro deve anunciar nas próximas horas a contratação de Lucho Rodríguez. O atacante desembarcou em Belo Horizonte na madrugada desta terça-feira (4), passará por exames e assinará contrato de empréstimo.

Além dele, Wesley deve chegar à capital mineira nesta quarta-feira (5) e também assinará contrato de empréstimo por uma temporada.

Nesta terça-feira (4), o Cruzeiro anunciou desistência nas negociações por Brian Rodríguez. O atacante do América-MEX foi alvo de duas propostas, mas abriu mão das tratativas ao perceber que poderia haver um leilão.

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Brian Rodríguez pelo América-MEX (Foto: Reprodução)

– O Cruzeiro informa à sua torcida que não prosseguirá com as tratativas para a contratação do atacante uruguaio Brian Rodríguez, de 26 anos, com o América-MEX. A Raposa agradece ao atleta, ao clube e a todos os envolvidos nas negociações, que não serão concretizadas – informou o clube em suas redes sociais.

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