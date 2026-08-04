De saída para a Europa, goleiro da base se despede do Corinthians: 'Orgulho' Arqueiro de 18 anos publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais

O goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, despediu-se do Corinthians pelas redes sociais. O arqueiro foi contratado pelo Cavese, clube da terceira divisão do futebol italiano.

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Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo será rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma futura transferência.

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O goleiro chegou ao Corinthians em 2022, inicialmente para integrar a equipe sub-14. Durante a passagem pelo clube, acumulou empréstimos para ganhar experiência.

— Foram 6 anos defendendo o Corinthians, clube onde cheguei em 2020, aos 12 anos, e que deixo hoje aos 18. Sou muito grato por tudo o que vivi e aprendi durante esse período. Agradeço a todos os profissionais que fizeram parte da minha trajetória e, em especial, a todos os treinadores de goleiro com quem tive o privilégio de trabalhar. Cada um contribuiu de alguma forma para a minha evolução, dentro e fora de campo — disse o goleiro.

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Contrato profissional com o Corinthians

No início de 2024, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para transferências ao exterior foi fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões na cotação da época).

— Mais um sonho Realizado. Primeiro contrato Profissional, muito feliz por esse novo marco na minha carreira. Agradecer a todos que fizeram isso possível. Um agradecimento especial à minha mãe e à Brazil Soccer por todo o apoio e suporte. Continuamos em busca do objetivo — disse o goleiro quando assinou o novo vínculo com o Corinthians.

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Destaque da equipe Sub-15, Juwer participou da campanha que terminou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da categoria, em 2023.

Além das categorias de base do Corinthians, o goleiro foi emprestado ao Criciúma e à Roma, da Itália, antes de acertar sua transferência para o Cavese.

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Corinthians acerta transferência de Rafael Juwer para o Cavese (Foto: Reprodução/Instagram)

Veja a publicação completa do goleiro

Chega ao fim um ciclo muito importante da minha vida.

Foram 6 anos defendendo o Corinthians, clube onde cheguei em 2020, aos 12 anos, e que deixo hoje aos 18. Sou muito grato por tudo o que vivi e aprendi durante esse período.

Agradeço a todos os profissionais que fizeram parte da minha trajetória e, em especial, a todos os treinadores de goleiro com quem tive o privilégio de trabalhar. Cada um contribuiu de alguma forma para a minha evolução, dentro e fora de campo.

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Obrigado também aos meus companheiros, funcionários e a todos que fizeram parte dessa caminhada.

Levo comigo grandes aprendizados, amizades e muito orgulho por ter vestido essa camisa.

Agora é hora de começar um novo desafio. Obrigado por tudo, Corinthians!

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*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.