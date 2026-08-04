De saída para a Europa, goleiro da base se despede do Corinthians: 'Orgulho'
Arqueiro de 18 anos publicou uma mensagem de agradecimento nas redes sociais
O goleiro Rafael Juwer, de 18 anos, despediu-se do Corinthians pelas redes sociais. O arqueiro foi contratado pelo Cavese, clube da terceira divisão do futebol italiano.
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Rafael Juwer tinha contrato com o Corinthians até março de 2027, mas o vínculo será rescindido de forma antecipada. Como parte do acordo, o Timão permanecerá com 20% dos direitos econômicos do atleta, de olho em uma futura transferência.
O goleiro chegou ao Corinthians em 2022, inicialmente para integrar a equipe sub-14. Durante a passagem pelo clube, acumulou empréstimos para ganhar experiência.
— Foram 6 anos defendendo o Corinthians, clube onde cheguei em 2020, aos 12 anos, e que deixo hoje aos 18. Sou muito grato por tudo o que vivi e aprendi durante esse período. Agradeço a todos os profissionais que fizeram parte da minha trajetória e, em especial, a todos os treinadores de goleiro com quem tive o privilégio de trabalhar. Cada um contribuiu de alguma forma para a minha evolução, dentro e fora de campo — disse o goleiro.
Contrato profissional com o Corinthians
No início de 2024, Rafael Juwer assinou seu primeiro contrato profissional, válido até março de 2027. Na ocasião, a multa rescisória para transferências ao exterior foi fixada em 30 milhões de euros (cerca de R$ 187,5 milhões na cotação da época).
— Mais um sonho Realizado. Primeiro contrato Profissional, muito feliz por esse novo marco na minha carreira. Agradecer a todos que fizeram isso possível. Um agradecimento especial à minha mãe e à Brazil Soccer por todo o apoio e suporte. Continuamos em busca do objetivo — disse o goleiro quando assinou o novo vínculo com o Corinthians.
Destaque da equipe Sub-15, Juwer participou da campanha que terminou com o vice-campeonato do Campeonato Paulista da categoria, em 2023.
Além das categorias de base do Corinthians, o goleiro foi emprestado ao Criciúma e à Roma, da Itália, antes de acertar sua transferência para o Cavese.
Veja a publicação completa do goleiro
Chega ao fim um ciclo muito importante da minha vida.
Foram 6 anos defendendo o Corinthians, clube onde cheguei em 2020, aos 12 anos, e que deixo hoje aos 18. Sou muito grato por tudo o que vivi e aprendi durante esse período.
Agradeço a todos os profissionais que fizeram parte da minha trajetória e, em especial, a todos os treinadores de goleiro com quem tive o privilégio de trabalhar. Cada um contribuiu de alguma forma para a minha evolução, dentro e fora de campo.
Obrigado também aos meus companheiros, funcionários e a todos que fizeram parte dessa caminhada.
Levo comigo grandes aprendizados, amizades e muito orgulho por ter vestido essa camisa.
Agora é hora de começar um novo desafio. Obrigado por tudo, Corinthians!
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa no Brasileirão e na Libertadores!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Fora de Campo
Cicinho debocha de suposto pedido de Memphis no CorinthiansHá 1 hora
Corinthians
Fernando Diniz é absolvido em julgamento no STJD e fica à disposição do CorinthiansHá 2 horas
Corinthians
Memphis Depay desembarca no Brasil para definir futuro com o CorinthiansHá 3 horas
Copa do Brasil
Copa do Brasil bate recorde negativo de gols na ida das oitavas de finalHá 3 horas
Futebol Nacional
Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? VoteHá 3 horas
Corinthians
Corinthians só reverteu desvantagem de dois gols na Copa do Brasil cinco vezesHá 8 horas
Mais LANCE!