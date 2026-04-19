Com drama e pênaltis, cria do Corinthians conquista primeiro título na Europa
Atacante revelado pelo Timão conquista da Copa do Rei meses após desembarcar no novo clube
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O atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente na Real Sociedad, conquistou a Copa do Rei neste sábado (18). A equipe espanhola venceu o Atlético de Madrid na final e ficou com a taça.
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Em uma decisão emocionante disputada em Sevilha, as equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal, levando a partida para os pênaltis. No estádio La Cartuja, o goleiro Marrero brilhou ao defender duas cobranças e foi decisivo para o título do time basco, que conquistou sua quarta Copa do Rei.
Wesley foi relacionado para a partida, permaneceu no banco de reservas e não foi acionado pelo técnico Pellegrino Matarazzo. Ainda assim, o título marca a primeira conquista do atacante desde que deixou o Corinthians.
Wesley chegou ao Real Sociedad em janeiro e ainda passa por um período de adaptação, com participação limitada até aqui. O jogador soma três partidas, sendo uma como titular, e 71 minutos em campo.
Nos números, registra média de 5.0 passes certos por jogo, com 71% de precisão, além de 0.3 dribles certos por partida, com 50% de aproveitamento. Nos duelos, apresenta 60% de eficiência, com média de 1.0 ganho por jogo. O desempenho geral rende nota 6.43 no Sofascore.
Recentemente, Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.
Wesley pelo Corinthians
O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.
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Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.
Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.
Wesley pelo Corinthians:
- 84 jogos (44 titular)
- 6 gols
- 4 assistências
- 0.8 passes decisivos por jogo
- 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
- 2.3 dribles certos por jogo
- 4.7 duelos ganhos por jogo
- 1.5 faltas sofridas por jogo
- 2 pênaltis sofridos
- Nota Sofascore 6.86
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Wesley pelo Al-Nassr
- 40 jogos (16 titular)
- 5 gols
- 4 assistências
- 190 minutos para participar de gol
- 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
- 7.8 finalizações para marcar
- 0.7 passes decisivos por jogo
- 4 grandes chances criadas
- 1.6 dribles certos por jogo
- 48% de eficiência nos duelos
- 0.9 faltas sofridas por jogo
- Nota Sofascore 6.91
Wesley pelo Real Sociedad:
- 3 jogos (1 titular)
- 71 minutos jogados
- 5.0 passes certos por jogo (71%)
- 0.3 dribles certos por jogo
- 50% acerto no drible
- 60% eficiência nos duelos
- 1.0 duelo ganho por jogo
- Nota Sofascore 6.43
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