O atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente na Real Sociedad, conquistou a Copa do Rei neste sábado (18). A equipe espanhola venceu o Atlético de Madrid na final e ficou com a taça.

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Em uma decisão emocionante disputada em Sevilha, as equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal, levando a partida para os pênaltis. No estádio La Cartuja, o goleiro Marrero brilhou ao defender duas cobranças e foi decisivo para o título do time basco, que conquistou sua quarta Copa do Rei.

Wesley foi relacionado para a partida, permaneceu no banco de reservas e não foi acionado pelo técnico Pellegrino Matarazzo. Ainda assim, o título marca a primeira conquista do atacante desde que deixou o Corinthians.

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Wesley chegou ao Real Sociedad em janeiro e ainda passa por um período de adaptação, com participação limitada até aqui. O jogador soma três partidas, sendo uma como titular, e 71 minutos em campo.

Nos números, registra média de 5.0 passes certos por jogo, com 71% de precisão, além de 0.3 dribles certos por partida, com 50% de aproveitamento. Nos duelos, apresenta 60% de eficiência, com média de 1.0 ganho por jogo. O desempenho geral rende nota 6.43 no Sofascore.

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Recentemente, Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.

Wesley foi revelado na base do Corinthians (Foto: Igor Garcia/Photo Premium/Folhapress)

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

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Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley pelo Corinthians:

84 jogos (44 titular) 6 gols 4 assistências 0.8 passes decisivos por jogo 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol) 2.3 dribles certos por jogo 4.7 duelos ganhos por jogo 1.5 faltas sofridas por jogo 2 pênaltis sofridos Nota Sofascore 6.86

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Wesley pelo Al-Nassr

40 jogos (16 titular) 5 gols 4 assistências 190 minutos para participar de gol 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol) 7.8 finalizações para marcar 0.7 passes decisivos por jogo 4 grandes chances criadas 1.6 dribles certos por jogo 48% de eficiência nos duelos 0.9 faltas sofridas por jogo Nota Sofascore 6.91

Wesley pelo Real Sociedad:

3 jogos (1 titular)

71 minutos jogados

5.0 passes certos por jogo (71%)

0.3 dribles certos por jogo

50% acerto no drible

60% eficiência nos duelos

1.0 duelo ganho por jogo

Nota Sofascore 6.43

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