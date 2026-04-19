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Com drama e pênaltis, cria do Corinthians conquista primeiro título na Europa

Atacante revelado pelo Timão conquista da Copa do Rei meses após desembarcar no novo clube

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 19/04/2026
08:00
Wesley conquistou título com a Real Sociedad (Foto: homas COEX / AFP)
imagem cameraWesley conquistou título com a Real Sociedad (Foto: homas COEX / AFP)
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O atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente na Real Sociedad, conquistou a Copa do Rei neste sábado (18). A equipe espanhola venceu o Atlético de Madrid na final e ficou com a taça.

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Em uma decisão emocionante disputada em Sevilha, as equipes empataram por 2 a 2 no tempo normal, levando a partida para os pênaltis. No estádio La Cartuja, o goleiro Marrero brilhou ao defender duas cobranças e foi decisivo para o título do time basco, que conquistou sua quarta Copa do Rei.

Wesley foi relacionado para a partida, permaneceu no banco de reservas e não foi acionado pelo técnico Pellegrino Matarazzo. Ainda assim, o título marca a primeira conquista do atacante desde que deixou o Corinthians.

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Wesley chegou ao Real Sociedad em janeiro e ainda passa por um período de adaptação, com participação limitada até aqui. O jogador soma três partidas, sendo uma como titular, e 71 minutos em campo. 

Nos números, registra média de 5.0 passes certos por jogo, com 71% de precisão, além de 0.3 dribles certos por partida, com 50% de aproveitamento. Nos duelos, apresenta 60% de eficiência, com média de 1.0 ganho por jogo. O desempenho geral rende nota 6.43 no Sofascore.

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Recentemente, Wesley esteve valorizado no mercado do futebol europeu e chegou a negociar com Sporting e Benfica, ambos de Portugal. No entanto, com a pedida inicial do Al-Nassr de 15 milhões de euros (cerca de R$ 92 milhões) pela transferência do atacante, as tratativas não avançaram.

Wesley foi revelado na base do Corinthians (Foto: Igor Garcia/Photo Premium/Folhapress)
Wesley foi revelado na base do Corinthians (Foto: Igor Garcia/Photo Premium/Folhapress)

Wesley pelo Corinthians

O Corinthians vendeu Wesley ao Al-Nassr em agosto de 2024. O clube do Oriente Médio aceitou a proposta de US$ 20 milhões (cerca de R$ 110 milhões), além de US$ 5 milhões (aproximadamente R$ 27 milhões) em bônus por metas alcançadas.

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Antes da investida do clube saudita, o Timão recebeu, no início de 2024, uma oferta de € 18 milhões (cerca de R$ 100 milhões à época) do West Ham, da Inglaterra. O Fenerbahçe, da Turquia, também sondou o atacante, mas as conversas não avançaram.

Wesley disputou 84 partidas pelo Corinthians, sendo 44 como titular. Ao todo, marcou seis gols, deu quatro assistências e registrou médias de 0,8 passes decisivos, 1,0 finalização (0,4 no alvo), 2,3 dribles certos, 4,7 duelos ganhos e 1,5 faltas sofridas por jogo, além de 2 pênaltis sofridos no período. O atacante também acumula passagens pelas categorias de base da Seleção Brasileira.

Wesley pelo Corinthians:

  1. 84 jogos (44 titular)
  2. 6 gols
  3. 4 assistências
  4. 0.8 passes decisivos por jogo
  5. 1.0 finalizações por jogo (0.4 no gol)
  6. 2.3 dribles certos por jogo
  7. 4.7 duelos ganhos por jogo
  8. 1.5 faltas sofridas por jogo
  9. 2 pênaltis sofridos
  10. Nota Sofascore 6.86

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Wesley pelo Al-Nassr

  1. 40 jogos (16 titular)
  2. 5 gols
  3. 4 assistências
  4. 190 minutos para participar de gol
  5. 0.7 finalizações por jogo (0.1 no gol)
  6. 7.8 finalizações para marcar
  7. 0.7 passes decisivos por jogo
  8. 4 grandes chances criadas
  9. 1.6 dribles certos por jogo
  10. 48% de eficiência nos duelos
  11. 0.9 faltas sofridas por jogo
  12. Nota Sofascore 6.91

Wesley pelo Real Sociedad:

  • 3 jogos (1 titular)
  • 71 minutos jogados
  • 5.0 passes certos por jogo (71%)
  • 0.3 dribles certos por jogo
  • 50% acerto no drible
  • 60% eficiência nos duelos
  • 1.0 duelo ganho por jogo
  • Nota Sofascore 6.43

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