Fernando Diniz é absolvido em julgamento no STJD e fica à disposição do Corinthians Treinador havia sido enquadrado no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD)

O técnico Fernando Diniz foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) da denúncia por suposta conduta hostil durante a partida entre Corinthians e Athletico-PR, pelo Brasileirão. Com a decisão, o treinador está liberado para comandar a equipe.

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

A Procuradoria do STJD denunciou Diniz com base no artigo 250 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da prática de ato desleal ou hostil durante a partida. O caso teve origem em um lance de confusão entre jogadores no primeiro tempo, quando o treinador atingiu a mão do volante Jadson.

continua após a publicidade

Na ocasião, o árbitro Paulo Cesar Zanovelli advertiu Fernando Diniz com cartão amarelo. Na súmula, o juiz relatou que o treinador foi punido por "atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo", ao empurrar o jogador adversário com a bola fora de disputa. O documento serviu como base para a denúncia apresentada pela Procuradoria.

O julgamento foi realizado pelo STJD, que decidiu pela absolvição do treinador. Dessa forma, Fernando Diniz não recebeu qualquer punição disciplinar e permanece apto para exercer normalmente suas funções à beira do campo.

continua após a publicidade

Com a situação resolvida, o Corinthians terá o comandante à disposição para o duelo decisivo contra o Internacional. A partida será disputada nesta quinta-feira (6), às 20h, na Neo Química Arena, e vale uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil.

Fernando Diniz escapa de punição no STJD (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Folhapress)

Veja abaixo a sequência de jogos do Corinthians

Oitavas – 02/08 (domingo), 19h30: Internacional x Corinthians – Beira-Rio, Rio Grande do Sul-RS – Copa do Brasil

Oitavas – 06/08 (quinta), 20h: Corinthians x Internacional – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Copa do Brasil

22ª rodada – 09/08 (domingo), 18h30: Red Bull Bragantino x Corinthians – Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista-SP – Brasileirão

Oitavas – 13/08 (quinta), 21h30: Rosário Central x Corinthians – Estádio Gigante de Arroyito, em Rosário (ARG) – Libertadores

23ª rodada – 16/08 (domingo), 19h30: Corinthians x Cruzeiro – Neo Química Arena, São Paulo-SP – Brasileirão

Oitavas – 20/08 (quinta), 21h30: Corinthians x Rosário Central – Neo Química Arena, em São Paulo-SP – Libertadores

24ª rodada – 23/08 (domingo), 19h30: Coritiba x Corinthians – Couto Pereira, Curitiba-PR – Brasileirão

🍀Aposte no Corinthians na disputa no Brasileirão, Copa do Brasil e na Libertadores!

18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.