Quem avança para as quartas de final da Copa do Brasil? Vote Lance! abre enquete para os torcedores opinarem sobre os classificados às quartas de final da principal competição de mata-mata do futebol brasileiro.

Quatro confrontos estão abertos após empates sem gols: Juventude, Atlético, Remo, Santos, Fluminense, Vasco, Cruzeiro e Chapecoense.

Torcedores são convidados a votar na enquete do Lance! sobre os favoritos.

Rodada do meio de semana define classificados para as quartas de final da Copa do Brasil.

A rodada do meio de semana define os classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. E o Lance! quer a sua opinião: quem avança na competição de mata-mata mais importante do país?

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Agora é a vez dos torcedores entrarem em campo. Vote na enquete do Lance! e escolha quais clubes você acredita que vão garantir vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Será que os favoritos vão confirmar o favoritismo ou teremos zebras nas quartas?

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Veja como chegam os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil

A definição dos classificados às quartas de final da Copa do Brasil promete fortes emoções. Quatro confrontos seguem completamente abertos após empates sem gols nos jogos de ida: Juventude e Atlético-MG, Remo e Santos, Fluminense e Vasco, além de Cruzeiro e Chapecoense. Quem vencer avança, enquanto nova igualdade leva a decisão para os pênaltis.

Grêmio e Mirassol também deixaram tudo em aberto ao empatarem por 1 a 1 no primeiro duelo, realizado no interior de São Paulo.

O Palmeiras chega em situação confortável depois de golear o Fortaleza por 3 a 0 no jogo de ida e pode até perder por dois gols de diferença para garantir a classificação em partida que vai acontecer em Cuiabá. O Internacional também abriu boa vantagem ao vencer o Corinthians por 2 a 0 e joga por empate para avançar às quartas de final.

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João Cruz comemora seu gol em partida entre o Athletico Paranaense contra o Vitória, pela Copa do Brasil (Foto: Edson De Souza/Thenews2/Folhapress)

Quem também construiu vantagem importante foi o Athletico-PR. A equipe paranaense derrotou o Vitória por 2 a 0 no primeiro confronto e pode perder por até um gol de diferença para confirmar a vaga na próxima fase da Copa do Brasil.

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