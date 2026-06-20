Artilheiro da base do Corinthians entra na mira de clubes da Europa Atacante de 18 anos recebe sondagens de clubes do exterior e negocia renovação de contrato com o Timão

O Corinthians recebeu, nos últimos dias, sondagens de dois clubes do futebol europeu interessados na contratação do atacante Luiz Fernando, destaque da equipe Sub-20. Aos 18 anos, o jogador vive a fase mais goleadora da carreira e é o principal artilheiro das categorias de base alvinegras em 2026.

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As equipes procuraram informações sobre a situação do atleta junto ao clube paulista nesta janela de transferências. Apesar do interesse já formalizado, ainda não há proposta oficial apresentada ao Corinthians. Os nomes dos clubes envolvidos seguem em sigilo neste momento. No entanto, o Lance! apurou que se trata de clubes do Leste Europeu e do Oriente Médio.

Luiz Fernando soma 12 gols em 22 partidas disputadas na atual temporada pelo Sub-20, números que colocam o atacante entre os principais destaques da base corintiana. O desempenho chama atenção não apenas pelo volume de gols, mas também pela regularidade apresentada ao longo do ano.

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O vínculo do jogador com o Corinthians é válido até dezembro de 2027. Paralelamente ao interesse do mercado internacional, o clube mantém conversas para ampliar o contrato do atacante e valorizar uma das principais promessas do elenco de base.

Revelado nas categorias de base do Timão, Luiz Fernando chegou no clube aos 14 anos. Em 2023, pelo Sub-17, disputou 35 partidas e marcou 11 gols. Na temporada seguinte, ainda na categoria, anotou seis gols em 15 jogos antes de subir para o Sub-20, onde participou de 29 partidas e balançou as redes quatro vezes.

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Já em 2025, o atacante deu um salto de produção ao marcar 10 gols em 39 jogos. Em 2026, vem alcançando sua melhor marca da carreira, com 12 gols em apenas 22 partidas. No total, acumula 140 jogos e 43 gols pelas categorias de base do Corinthians, além da conquista do Campeonato Paulista Sub-17.

O desempenho também rendeu oportunidades junto ao elenco principal. Em 2024, durante o período em que Ramón Díaz comandava a equipe profissional, Luiz Fernando foi relacionado para os confrontos contra Vitória e Cruzeiro, ambos pelo Campeonato Brasileiro.

Números no Corinthians por temporada

2023 (Sub-17): 35 jogos e 11 gols 2024 (Sub-17): 15 jogos e 6 gols 2024 (Sub-20): 29 jogos e 4 gols 2025 (Sub-20): 39 jogos e 10 gols 2026 (Sub-20): 22 jogos e 12 gols

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Luiz Fernando em 2026 pelo Corinthians

19 jogos 11 gols 1 assistência 20 passes decisivos (1.1 p/j.) 64 finalizações (3.3 p/j.) 25 finalizações no gol (1.3 p/j.) 52 dribles certos (2.7 p/j.) Nota Sofascore 7.53

Luiz Fernando é artilheiro da equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Luiz Fernando de olho no profissional do Corinthians

Principal referência ofensiva do Sub-20, Luiz Fernando mantém o foco na busca por uma oportunidade definitiva na equipe principal. Em uma das melhores temporadas de sua carreira, o atacante destacou a evolução individual e a ambição de chegar ao profissional.

— Estou passando mais uma vez por um momento muito bom. É mais um ano que consigo ajudar o Corinthians com gols e participações em gols. O objetivo é sempre chamar a atenção do profissional. Estamos jogando aqui, mas sempre com os olhares voltados para o profissional. Estou pronto para uma oportunidade — afirmou o artilheiro da base nesta semana, em exclusividade ao Lance!.

Além dos 12 gols marcados na temporada, o atacante também contribui na construção ofensiva da equipe. Em seus jogos pelo Sub-20 do Corinthians, soma uma assistência, 20 passes decisivos e 64 finalizações, sendo 25 delas na direção do gol. O desempenho lhe rende uma nota média de 7,53.

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