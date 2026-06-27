Corinthians anuncia renovação com joia da base Meia do Sub-20 tem contrato ampliado até 2028

O Corinthians anunciou, neste sábado (27), a renovação de contrato de Gui Amorim, meio-campista da equipe sub-20. O novo vínculo foi estendido até 31 de dezembro de 2028, com opção de renovação por mais dois anos, até 31 de dezembro de 2030.

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O contrato anterior do jogador era válido apenas até julho de 2027. As negociações para a renovação foram conduzidas pelo executivo Marcelo Paz, cujo objetivo era concluir o acordo antes do fim da Copa do Mundo.

Vale destacar que, em agosto do ano passado, o Corinthians formalizou um aditivo contratual com o meia, que à época atuava pela equipe Sub-17.

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Um dos destaques da equipe sub-20 do Corinthians em sua primeira temporada na categoria, Gui Amorim soma nove jogos, um gol e três assistências no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Paulista, o meio-campista contribuiu para que o Alvinegro iniciasse a competição com duas vitórias em duas partidas.

O jogador também disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior e estreou na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Trindade-GO, em janeiro deste ano.

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Gui Amorim e Memphis no profissional (Foto: Reprodução/Instagram)

Oportunidade no futebol profissional e contrato

Gui Amorim teve a oportunidade de vivenciar o ambiente do futebol profissional ao ser relacionado para a partida entre Corinthians e Juventude, pelo Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atleta, então com 17 anos, integrou a delegação do elenco principal. A partida terminou empatada em 1 a 1.

Nas redes sociais, o jovem compartilhou registros do momento, incluindo imagens ao lado de Memphis Depay, um dos principais nomes do atual elenco do Timão. Outras imagens também mostram Gui Amorim passando pelo tradicional "trote", com Carrillo raspando a cabeça do meio-campista.

Carreira de Gui Amorim e números no Corinthians

Gui Amorim nasceu no Itaim Paulista, na zona leste de São Paulo, e deu os primeiros passos no futebol pelo Suzaninho F.C. Ainda nas categorias iniciais, o meio-campista passou por Palmeiras e Flamengo de Guarulhos, antes da chegada ao Timão.

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O atleta chegou ao Corinthians aos 11 anos de idade para atuar no futsal e, na sequência, migrou para o campo no sub-12. Desde o sub-14, firmou-se como titular absoluto em sua posição, ganhando protagonismo e se destacando de forma consistente nas categorias sub-15 e sub-17 do clube.

Pelo Corinthians, Gui Amorim foi vice-campeão paulista sub-15, competição em que se destacou com 15 assistências e 4 gols em 24 jogos. No sub-17, disputou o Campeonato Paulista, o Torneio da Andaluzia (Mundial de Clubes) e o Campeonato Brasileiro, somando 36 partidas, com 21 gols e 15 assistências.

Em 2025, somando as categorias sub-17 e sub-20, Gui Amorim somou 20 gols e 15 assistências em 36 jogos na temporada.

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