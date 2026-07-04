Morristown, o QG da Independência americana e da Seleção na Copa do Mundo Sede do Brasil no Mundial tem lugar de destaque na história estadunidense

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MORRISTOWN, NJ (EUA) - Escolhida para ser o quartel general da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a cidade de Morristown, em Nova Jersey, serviu também de quartel general para George Washington e suas tropas assegurar a Independência norte-americana, que neste 4 de julho completa 250 anos.

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A cidade de pouco menos de 20 mil habitantes, localizada a cerca de 50 quilômetros de Nova York, encanta pelas vias limpas e arborizadas, casas de alto padrão e pela calmaria. Há bares animados, mas um dos principais programas de fim de semana para quem vive na região central é sentar e apenas apreciar algum dos diversos gramados que circundam as inúmeras igrejas de orientação protestante ou museus.

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O ambiente pacato e reservado foi uma das razões que levaram a Seleção Brasileira a escolher Morristown como base para esta Copa do Mundo, algo que certamente não era uma característica da cidade há dois séculos e meio.

Com a declaração da Independência feita em 4 de julho de 1776 no Independence Hall, na Filadélfia — cidade que também abrigou um dos jogos do Brasil nesta Copa do Mundo, diante do Haiti —, a guerra contra a Coroa se intensificou nos meses seguintes, e a cidade de Nova York foi ocupada pelo exército britânico. Foi aí que Morristown ganhou especial importância.

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A cidade foi escolhida por George Washington para que as tropas se organizassem para o combate. Morristown tinha localização estratégica: ficava entre montanhas, a uma boa distância de Nova York e tinha inúmeras fazendas capazes de oferecer suprimentos aos combatentes.

A localização estratégica, aliás, também foi um motivo que levou a CBF a optar por Morristown como base da Seleção Brasileira, já que a cidade fica na região que abrigará quatro dos oito potenciais jogos do Brasil na Copa do Mundo: a estreia diante do Marrocos, o jogo deste domingo com a Noruega e a decisão são no MetLife, a 30 km de distância, enquanto a Filadélfia, onde a Seleção fez o segundo jogo do Mundial, fica a 150 quilômetros.

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Estátua de George Washington; ao fundo, a Mansão Ford(Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Da Mansão Ford ao The Ridge

George Washington, por sua vez, escolheu Morristown em dois momentos. Ele organizou um primeiro acampamento durante o inverno de 1777, mas foi no ano seguinte que o general colocou a cidade definitivamente na história da Independência americana.

O inverno de 1778-79 foi muito rigoroso, e George Washington tratou de montar uma grande estrutura para os soldados na cidade. Cerca de dez mil soldados construíram cabanas no local conhecido como Jockey Hollow, enquanto o general se instalou na Mansão Ford. Theodosia Ford, a proprietária da casa, passou a viver em apenas dois cômodos com seus quatro filhos, enquanto Washington, a mulher, cinco ajudantes, 18 empregados e outros convidados ocuparam a maior parte da mansão.

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Foi a partir daquela casa que o general coordenou estratégias militares, garantiu o abastecimento das tropas e manteve contato com o congresso, em um período em que as baixíssimas temperaturas e o desabastecimento eram recorrentes. Morristown, então, ficou conhecida como a capital militar da Revolução Americana.

A Seleção Brasileira, por sua vez, tomou conta de um hotel particular inteiro, em Basking Ridge, que fica a poucos quilômetros ao sul da cidade. É de lá que Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano e toda a comissão técnica do Brasil coordenam as estratégias da Seleção para buscar o sexto título mundial.

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Já a Mansão Ford atualmente é a principal atração do Parque Histórico Nacional de Morristown. Além da casa, há aos fundos um museu que reúne relíquias dos tempos da Independência, como armas, documentos e vestuários.

E, duzentos e cinquenta anos depois da Independência, e 32 anos depois do Tetra, a história de Morristown agora se funde também à da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.

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