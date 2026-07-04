Morristown, o QG da Independência americana e da Seleção na Copa do Mundo
Sede do Brasil no Mundial tem lugar de destaque na história estadunidense
Carregando conteúdo exclusivo...
MORRISTOWN, NJ (EUA) - Escolhida para ser o quartel general da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, a cidade de Morristown, em Nova Jersey, serviu também de quartel general para George Washington e suas tropas assegurar a Independência norte-americana, que neste 4 de julho completa 250 anos.
➡️Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUA
A cidade de pouco menos de 20 mil habitantes, localizada a cerca de 50 quilômetros de Nova York, encanta pelas vias limpas e arborizadas, casas de alto padrão e pela calmaria. Há bares animados, mas um dos principais programas de fim de semana para quem vive na região central é sentar e apenas apreciar algum dos diversos gramados que circundam as inúmeras igrejas de orientação protestante ou museus.
O ambiente pacato e reservado foi uma das razões que levaram a Seleção Brasileira a escolher Morristown como base para esta Copa do Mundo, algo que certamente não era uma característica da cidade há dois séculos e meio.
Com a declaração da Independência feita em 4 de julho de 1776 no Independence Hall, na Filadélfia — cidade que também abrigou um dos jogos do Brasil nesta Copa do Mundo, diante do Haiti —, a guerra contra a Coroa se intensificou nos meses seguintes, e a cidade de Nova York foi ocupada pelo exército britânico. Foi aí que Morristown ganhou especial importância.
A cidade foi escolhida por George Washington para que as tropas se organizassem para o combate. Morristown tinha localização estratégica: ficava entre montanhas, a uma boa distância de Nova York e tinha inúmeras fazendas capazes de oferecer suprimentos aos combatentes.
A localização estratégica, aliás, também foi um motivo que levou a CBF a optar por Morristown como base da Seleção Brasileira, já que a cidade fica na região que abrigará quatro dos oito potenciais jogos do Brasil na Copa do Mundo: a estreia diante do Marrocos, o jogo deste domingo com a Noruega e a decisão são no MetLife, a 30 km de distância, enquanto a Filadélfia, onde a Seleção fez o segundo jogo do Mundial, fica a 150 quilômetros.
Da Mansão Ford ao The Ridge
George Washington, por sua vez, escolheu Morristown em dois momentos. Ele organizou um primeiro acampamento durante o inverno de 1777, mas foi no ano seguinte que o general colocou a cidade definitivamente na história da Independência americana.
O inverno de 1778-79 foi muito rigoroso, e George Washington tratou de montar uma grande estrutura para os soldados na cidade. Cerca de dez mil soldados construíram cabanas no local conhecido como Jockey Hollow, enquanto o general se instalou na Mansão Ford. Theodosia Ford, a proprietária da casa, passou a viver em apenas dois cômodos com seus quatro filhos, enquanto Washington, a mulher, cinco ajudantes, 18 empregados e outros convidados ocuparam a maior parte da mansão.
Foi a partir daquela casa que o general coordenou estratégias militares, garantiu o abastecimento das tropas e manteve contato com o congresso, em um período em que as baixíssimas temperaturas e o desabastecimento eram recorrentes. Morristown, então, ficou conhecida como a capital militar da Revolução Americana.
A Seleção Brasileira, por sua vez, tomou conta de um hotel particular inteiro, em Basking Ridge, que fica a poucos quilômetros ao sul da cidade. É de lá que Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano e toda a comissão técnica do Brasil coordenam as estratégias da Seleção para buscar o sexto título mundial.
Já a Mansão Ford atualmente é a principal atração do Parque Histórico Nacional de Morristown. Além da casa, há aos fundos um museu que reúne relíquias dos tempos da Independência, como armas, documentos e vestuários.
E, duzentos e cinquenta anos depois da Independência, e 32 anos depois do Tetra, a história de Morristown agora se funde também à da Seleção Brasileira nos Estados Unidos.
💸 Ganhe 100% em aposta extra até R$100 na Novibet — aproveite somente hoje
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Seleção Brasileira
Pela seleção, Haaland sozinho tem mais gols que atacantes do Brasil somadosHá 2 horas
Copa do Mundo 2026
Veja o chaveamento da Copa do Mundo após os jogos da segunda faseHá 6 horas
Copa do Mundo 2026
Oitavas de final da Copa do Mundo: veja datas e horários dos jogosHá 6 horas
Seleção Brasileira
Alerta de tempestade atinge região onde Brasil está concentrado nos EUAHá 9 horas
Copa do Mundo 2026
Fifa toma decisão sobre alteração do horário de Brasil x Noruega pela Copa do MundoHá 9 horas
Copa do Mundo 2026
Árbitro de Brasil x Noruega apitou Flamengo e PSG na final do MundialHá 10 horas
Mais LANCE!